لابيد: على إسرائيل وقف حرب غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى



وقال لابيد هو رئيس حزب "هناك مستقبل"، في تدوينة بحسابه على منصة إكس: "علينا إبرام صفقة (تبادل أسرى)، وإنهاء الحرب، وإصلاح البلاد".



ويتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بالبقاء في محور فيلادلفيا بين غزة ومصر شرطا للموافقة على صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، وسط اتهامات له من قبل سياسيين وإعلاميين بعرقلة الصفقة خوفا من انهيار حكومته.



من جانبه، قال ميكي ليفي عضو الكنيست (البرلمان) من حزب لابيد، للإذاعة العامة الإسرائيلية السبت: "حتى شهر مايو (أيار الماضي)، لم يكن محور فيلادلفيا مطروحا على الطاولة".



وأضاف: "الخوف من سقوط الحكومة، والخوف من (وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار) بن غفير و(وزير المالية المتطرف بتسلئيل) سموتريتش اللذين يمسكان برقبة نتنياهو هو ما أدى إلى ذلك".



وحذر ليفي من مقتل العديد من جنود الجيش الإسرائيلي "عبثا" حال البقاء على محور فيلادلفيا.



ومساء الجمعة، كشف استطلاع رأي لقناة "12" العبرية الخاصة، أن 60 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من غزة أكثر أهمية من البقاء في فيلادلفيا.



وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.-(الأناضول)