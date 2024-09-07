الطفلة يقين تلتحق بقافلة شهداء الجوع في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهدت طفلة فلسطينية، السبت، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بسبب سوء التغذية، ونقص العلاج، ليرتفع عدد من ارتقوا بسبب سوء التغذية إلى 37 طفلا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقالت (وفا)، إنّ الطفلة (يقين الأسطل) توفيت نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات.
ويتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شـــــح شـــــديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود.
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