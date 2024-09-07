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الطفلة يقين تلتحق بقافلة شهداء الجوع في غزة

9/7/2024 3:17:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهدت طفلة فلسطينية، السبت، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بسبب سوء التغذية، ونقص العلاج، ليرتفع عدد من ارتقوا بسبب سوء التغذية إلى 37 طفلا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).


وقالت (وفا)، إنّ الطفلة (يقين الأسطل) توفيت نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات.


ويتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شـــــح شـــــديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود.

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