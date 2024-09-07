الطفلة يقين تلتحق بقافلة شهداء الجوع في غزة



وقالت (وفا)، إنّ الطفلة (يقين الأسطل) توفيت نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات.



ويتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شـــــح شـــــديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود.