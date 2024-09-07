ناج من القنبلة النووية بهيروشيما يدعو العالم لوقف الحرب على الفلسطينيين



وأضاف ساداو 93 عاما في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا)، " أنني لا أفهم لماذا تقوم إسرائيل بكل هذه الأفعال ولاسيما قتل الأطفال الأبرياء بهذه الوحشية وبهذا العدد الكبير الذين كلما شاهدتهم أشعر بحزن كبير و انفجر بالبكاء".



وفي رده على سؤال، أشار إلى أنه كان هناك معارضة كبيرة ورفض لزيارة السفير الإسرائيلي في طوكيو إلى هيروشيما لحضور المراسم التذكارية للقنبلة النووية الشهر الماضي بسبب الأعمال اللاإنسانية التي تقوم بها إسرائيل في غزة وفلسطين ولكن من وجهة نظره الشخصية، فأن زيارة السفير كانت مناسبة لينقل ما يراه من آثار مأساوية للحرب إلى دولته.



وقال في هذا الوقت بالذات من المهم أن نرفع أصواتنا من أجل السلام وإثارة الرأي العالمي لنزع الأسلحة النووية من العالم، مستعرضا لما شاهده وعاشه من أوضاع مأساوية عند إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما عام 1945.



ويتذكر ساداو ذلك المشهد المروع "لا أستطيع أن أنساه حتى بعد عقود من الزمن"، مشيرا إلى أنه كان في السنة الثانية في مدرسة هيروشيما الإعدادية، وعمره 14 عامًا وقت إلقاء القنبلة، كان مع زملائه في ملعب يبعد 2.5 كيلومتر عن موقع الانفجار، مما أنقذهم، في المقابل، مات جميع طلاب السنة الأولى، وعددهم 321 طالبًا و4 معلمين، كانوا في المدرسة.



وكانت وكالة الانباء الاردنية جالت في متحف هيروشيما التذكاري للسلام وهو يقع في حديقة هيروشيما التذكارية ومخصص لتوثيق القصف الذري علي هيروشيما في الحرب العالمية الثانية.

ويعرض المتحف القطع الأثرية المتبقية والقصف الذري لنقل الواقع القاسي في ذلك الوقت ومخاطر الأسلحة النووية ويقدم معروضات تدمي القلوب ومشاهد إنسانية حول الدمار الذي حل بمدينة هيروشيما وسبب استهدافها. (بترا)