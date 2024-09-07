الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الجيش الروسي، السبت، سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا، حيث يواصل
تقدمه في مواجهة القوات الأوكرانية التي يفوقها عددا وتعاني من نقص في
العتاد، حسب وكالة فرانس برس.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الروسية "حررت بلدة كالينوف" في منطقة دونيتسك.
وتقع البلدة على بعد حوالي 35 كيلومترا من بوكروفسك، وهي مركز لوجيستي مهم تستهدفه منذ عدة أسابيع القوات الغازية التي تقترب منها.
وكان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال، الخميس، إن توغل أوكرانيا في كورسك
كان يهدف إلى "إبطاء التقدم الروسي في دونباس، لكنه لم ينجح في تحقيق ذلك،
لأنه أضعف دفاعات كييف في المواقع الأخرى على طول الجبهة"، وفقا لوكالة
رويترز.
وفي أوسع هجوم لقوات أجنبية على أراض تخضع للسيادة الروسية منذ الحرب
العالمية الثانية، اخترق آلاف الجنود الأوكرانيين الحدود في السادس من
أغسطس، بمساعدة أسراب من الطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة والمدفعية،
بعضها صنع في دول غربية.
وقال بوتين، في حديثه خلال المنتدى
الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، إن "كييف أضعفت قدراتها عندما أرسلت
وحدات كبيرة وجيدة التدريب إلى الأراضي الروسية، وسمحت لموسكو بتسريع
الهجوم في شرق أوكرانيا".
وأضاف أن القوات الروسية بدأت في طرد
القوات الأوكرانية من كورسك، وزعم أن قوات الكرملين نجحت في التقدم نحو
مدينة بوكروفسك بشرق أوكرانيا.
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