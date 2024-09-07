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الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا

9/7/2024 3:17:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الروسي، السبت، سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا، حيث يواصل تقدمه في مواجهة القوات الأوكرانية التي يفوقها عددا وتعاني من نقص في العتاد، حسب وكالة فرانس برس.


وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الروسية "حررت بلدة كالينوف" في منطقة دونيتسك.


وتقع البلدة على بعد حوالي 35 كيلومترا من بوكروفسك، وهي مركز لوجيستي مهم تستهدفه منذ عدة أسابيع القوات الغازية التي تقترب منها.


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال، الخميس، إن توغل أوكرانيا في كورسك كان يهدف إلى "إبطاء التقدم الروسي في دونباس، لكنه لم ينجح في تحقيق ذلك، لأنه أضعف دفاعات كييف في المواقع الأخرى على طول الجبهة"، وفقا لوكالة رويترز.

وفي أوسع هجوم لقوات أجنبية على أراض تخضع للسيادة الروسية منذ الحرب العالمية الثانية، اخترق آلاف الجنود الأوكرانيين الحدود في السادس من أغسطس، بمساعدة أسراب من الطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة والمدفعية، بعضها صنع في دول غربية.


وقال بوتين، في حديثه خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، إن "كييف أضعفت قدراتها عندما أرسلت وحدات كبيرة وجيدة التدريب إلى الأراضي الروسية، وسمحت لموسكو بتسريع الهجوم في شرق أوكرانيا".


وأضاف أن القوات الروسية بدأت في طرد القوات الأوكرانية من كورسك، وزعم أن قوات الكرملين نجحت في التقدم نحو مدينة بوكروفسك بشرق أوكرانيا.

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