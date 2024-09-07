أميركا تحذر من تهديد روسي بتخريب الكابلات البحرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مسؤولان أميركيان في تصريحات خاصة لشبكة "سي إن إن"،
إن الولايات المتحدة "رصدت نشاطا عسكريا روسيا متزايدا حول كابلات بحرية
رئيسية"، لافتين إلى أن موسكو "قد تكون الآن أكثر ميلا إلى تنفيذ عمليات
تخريب محتملة، تهدف إلى تعطيل جزء مهم من البنية التحتية للاتصالات في
العالم".
ونبه أحد المسؤولين، إلى أن روسيا "ركزت بشكل متزايد على
تأسيس وحدة عسكرية مخصصة، لديها أسطول كبير من السفن والغواصات والمسيرات
البحرية".
وتعرف تلك الوحدة باسم "المديرية العامة لهيئة الأركان العامة لأبحاث أعماق البحار"، واسمها الروسي المختصر هو وحدة "GUGI".
وقال
مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن": "نحن قلقون بشأن النشاط البحري الروسي
المتزايد في جميع أنحاء العالم، وأن حسابات القرار الروسية لتدمير البنية
التحتية الحيوية للولايات المتحدة وحلفائها تحت الماء، قد تتغير".
وأضاف:
"تواصل روسيا تطوير القدرات البحرية لإجراء عمليات تخريب تحت الماء عبر
وحدة ( GUGI) القادرة على تشغيل السفن السطحية والغواصات والمسيرات
البحرية".
واستطرد المسؤول أن الولايات المتحدة "تتعقب بانتظام السفن
الروسية التي تقوم بدوريات بالقرب من البنية التحتية البحرية الحيوية،
والكابلات البحرية التي غالبا ما تكون بعيدة عن الشواطئ الروسية".
ولفتت "سي إن إن" إلى أنه "لم يتم الإبلاغ سابقًا عن أية مخاوف أميركية
بشأن العمليات البحرية السرية للوحدة الروسية"، لافتة إلى أنها حاولت
الحصول على تعقيب من وزارة الدفاع الروسية.
وتشكل الكابلات البحرية
العمود الفقري الأساسي للإنترنت والاتصالات في جميع أنحاء العالم، حيث
تنتقل معظم الاتصالات وحركة الإنترنت بواسطة شبكة واسعة من كابلات الألياف
الضوئية عالية السرعة، المثبتة على طول قاع المحيط.
ويمكن أن يؤدي
هجوم منسق إلى تعطيل الاتصالات الخاصة والحكومية والعسكرية، بالإضافة إلى
الصناعات التي تعتمد على تلك الكابلات، مثل الأسواق المالية وموردي الطاقة.
وفي
العام الماضي، وجد تحقيق مشترك أجرته هيئات البث العامة في السويد
والدنمارك والنرويج وفنلندا، أن روسيا "لديها أسطول من سفن التجسس المشتبه
بها العاملة في مياه شمال أوروبا، لإحداث تخريب محتمل لكل من الكابلات
البحرية ومزارع الرياح".
ووفقا لخبراء ومسؤولين، فإن نشاط روسيا المهدد للكابلات البحرية "لم
يتوقف"، بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا منذ أكثر من عامين ونصف العام.
وقال
مسؤول أميركي لـ"سي إن إن": "إن القيادة الروسية تولي قيمة كبيرة للوحدة
الروسية، حيث يتواصل تمويلها حتى أثناء خوض الحرب في أوكرانيا".
وأوضح
مسؤول أميركي آخر، أن الولايات المتحدة "ستعتبر أي تخريب للبنية التحتية
تحت البحر بمثابة تصعيد كبير في العدوان الروسي، خارج نطاق حربها على
أوكرانيا".- وكالات
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