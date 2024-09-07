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الأونروا: إغلاق 200 مدرسة منذ بدء الحرب على قطاع غزة

9/7/2024 3:17:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن نحو 200 مدرسة تم إغلاقها في قطاع غزة منذ بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على القطاع.
وأشارت المنظمة في منشور لها على (إكس)، إلى أن معظم هذه المدارس كانت تستخدم كملاجئ خلال الحرب، وأن فرقها تعمل في بعضها على إعادة آلاف الأطفال إلى التعليم عن طرق الأنشطة الترفيهية، إضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي.
--(بترا)

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