الأونروا: إغلاق 200 مدرسة منذ بدء الحرب على قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن نحو 200 مدرسة تم إغلاقها في قطاع غزة منذ بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على القطاع.
وأشارت المنظمة في منشور لها على (إكس)، إلى أن معظم هذه المدارس كانت تستخدم كملاجئ خلال الحرب، وأن فرقها تعمل في بعضها على إعادة آلاف الأطفال إلى التعليم
عن طرق الأنشطة الترفيهية، إضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي.
--(بترا)
MENAFN07092024000072011014ID1108647844
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.