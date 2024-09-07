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13شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة

9/7/2024 3:17:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 13 فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية اليوم السبت، إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 25 جراء قصف الاحتلال مدرسة عمرو بن العاص في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
فيما أكد جهاز الدفاع المدني بغزة، ارتفاع عدد شهداء نتيجة قصف إسرائيلي على منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 8، فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدا و4 جرحى بقصف مدفعي استهدف محيط مدرسة الفردوس غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.--(بترا)

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