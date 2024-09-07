13شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 13 فلسطينيا جراء قصف
قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية اليوم السبت، إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 25 جراء قصف الاحتلال مدرسة عمرو بن العاص في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
فيما أكد جهاز الدفاع المدني بغزة، ارتفاع عدد شهداء نتيجة قصف إسرائيلي على منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 8، فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدا و4 جرحى بقصف مدفعي استهدف محيط مدرسة الفردوس غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.--(بترا)
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