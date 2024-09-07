شهداء إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لفريق إطفاء بجنوب لبنان



وأوضحت الوكالة، أن المسيّرة أغارت بصاروخين على منطقة وادي فرون خلال عمل

فرق إطفاء على إخماد بعض الحرائق، التي اندلعت بسبب غارات نفذت الجمعة.



وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن "الحصيلة الأولية لاستهداف العدو الإسرائيلي فريقا تابعا للدفاع المدني اللبناني كان يقوم بإطفاء حرائق اشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فرون، أدى إلى استشهاد 3 مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة".