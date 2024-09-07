شهداء إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لفريق إطفاء بجنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، السبت، بأن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على جنوب لبنان، استهدفت مركبة إطفاء تابعة للدفاع المدني اللبناني، أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من أفراد طاقم مركبة الإطفاء.
وأوضحت الوكالة، أن المسيّرة أغارت بصاروخين على منطقة وادي فرون خلال عمل
فرق إطفاء على إخماد بعض الحرائق، التي اندلعت بسبب غارات نفذت الجمعة.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن "الحصيلة الأولية لاستهداف العدو الإسرائيلي فريقا تابعا للدفاع المدني اللبناني كان يقوم بإطفاء حرائق اشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فرون، أدى إلى استشهاد 3 مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة".
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