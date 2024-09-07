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مخاوف من تجميد المسار التفاوضي لما بعد الانتخابات الأميركية

9/7/2024 3:17:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- تبرز خشية الوسطاء من تجميد المسار التفاوضي لما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية المنتظرة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في ظل تعنت رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، وعدم وجود ضغوط أميركية غربية جادة عليه لإجباره على إتمام "صفقة" تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي حين يواصل الاحتلال تدمير البنية التحتية للمخيمات والمدن الفلسطينية بالضفة الغربية، يسعى "نتنياهو" لتقويض مسار المفاوضات، وسط الدعم الأميركي الذي شجعه على إطالة أمد حرب الإبادة الجماعية ضد غزة، مما دفعه للإصرار على بقاء جيش الاحتلال في محور "فيلادلفيا" الحدودي بين القطاع ومصر، الذي قوبل برفض فلسطيني ومصري قاطع.
وجدد "نتنياهو" تمسكه بمحور "فيلادلفيا"، مع استمرار انتقاده للوسطاء، تعبيراً عن عدم رغبته التوصل لوقف إطلاق النار إلا بعد إجراء الانتخابات الأميركية، أملاً في وصول (الرئيس الأميركي السابق) "دونالد ترامب" للحكم، للحصول على دعم أميركي أكبر والحفاظ على بقائه السياسي وعدم انهيار حكومته.
ولهذا السبب، أرجأ البيت الأبيض عرض الخطوط العريضة الجديدة لصفقة التهدئة والتبادل، والتي من المرجح أن يتم نشرها في اليومين المقبلين، وفق وسائل إعلام الاحتلال، رغم ضآلة فرصة التوصل لاتفاق في الأفق القريب.
وفي الوقت نفسه، تتسع رقعة الغضب في الكيان المُحتل مع الاحتجاجات الضخمة التي تعم داخله ضد حكومة "نتنياهو" لفشلها في تأمين صفقة من شأنها استعادة أسراهم لدى المقاومة الفلسطينية.
وبالنسبة لأوساط أمنية داخل الكيان المُحتل، مثل رئيس جهاز "الشاباك" السابق "نداف أرغمان"، فإن السبب الرئيس وراء إصرار "نتنياهو" على البقاء في محور فيلادلفيا، وفق "القناة 12"، يهدف إلى الحفاظ على حكومته فقط.
وترى تلك الأوساط أن ما يدفع "نتنياهو" الآن هو استمرار حكمه والحفاظ على الائتلاف وليس أمن الكيان المُحتل، كما يزعم ذلك، إذ إنه ليس هناك أي صلة بين ما هو موجود في قطاع غزة ومحور فيلادلفيا، بحسب قولها.
واعتبر "أرغمان"، إن محور فيلادلفيا ضروري لمحور نتنياهو – بن غفير- سموتريتش، من أجل فقط الحفاظ على الحكومة، غير أن ذلك سيتسبب في حدوث صدع كبير بالكيان المحتل لسنوات عدة، داعياً "نتنياهو" لتقديم استقالته من أجل إنقاذ الكيان المحتل.
أما بالنسبة للإدارة الأميركية، فهي ترى، على لسان وزير خارجيتها "أنتوني بلينكن"، إن هناك توافقاً على نحو 90 %، لكن هناك قضايا قليلة بالغة الأهمية لا تزال عالقة، بما في ذلك محور فيلادلفيا، وخلافات بشأن كيفية مبادلة أسرى الاحتلال بالأسرى الفلسطينيين، متوقعاً أن ينقل الوسطاء في الأيام المقبلة أفكار كيفية حل المسائل العالقة المتبقية للاحتلال و "حماس".
بينما قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" رئيس وفدها المفاوض، "خليل الحية"، إن على الرئيس الأميركي "جو بايدن"، إن أراد الوصول فعلاً إلى وقف لإطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل للأسرى، ممارسة ضغط حقيقي على "نتنياهو" وحكومته، وإلزامهما بما تم التوافق عليه سابقاً، في إشارة لقبول الحركة في شهر تموز (يوليو) الماضي مقترحاً قدمه الوسطاء لها.
وكان الرئيس "بايدن" طرح، في 31 أيار (مايو) الماضي، مقترحاً لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل، لكن لا تزال هناك خلافات تعرقل إبرام اتفاق نهائي لوقف حرب الإبادة الصهيونية ضد غزة وتبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، بقصف شرق مدينة رفح جنوباً، وشمال مخيم النصيرات، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال محيط غرب مدينة رفح، ما أدى لارتقاء العديد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 40,939 شهيداً، و94,616 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بينما لا يزال مئات الضحايا تحت الأنقاض.
من جانبها، طالبت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية بضغط دولي حقيقي على الاحتلال لوقف انتهاكاته وممارساته المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الحرية، والاستقلال، وتقرير المصير.

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