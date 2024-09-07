مخاوف من تجميد المسار التفاوضي لما بعد الانتخابات الأميركية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان- تبرز خشية الوسطاء من تجميد المسار التفاوضي لما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية المنتظرة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في ظل تعنت رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، وعدم وجود ضغوط أميركية غربية جادة عليه لإجباره على إتمام "صفقة" تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي حين يواصل الاحتلال تدمير البنية التحتية للمخيمات والمدن الفلسطينية بالضفة الغربية، يسعى "نتنياهو" لتقويض مسار المفاوضات، وسط الدعم الأميركي الذي شجعه على إطالة أمد حرب الإبادة الجماعية ضد غزة، مما دفعه للإصرار على بقاء جيش الاحتلال في محور "فيلادلفيا" الحدودي بين القطاع ومصر، الذي قوبل برفض فلسطيني ومصري قاطع.
وجدد "نتنياهو" تمسكه بمحور "فيلادلفيا"، مع استمرار انتقاده للوسطاء، تعبيراً عن عدم رغبته التوصل لوقف إطلاق النار إلا بعد إجراء الانتخابات الأميركية، أملاً في وصول (الرئيس الأميركي السابق) "دونالد ترامب" للحكم، للحصول على دعم أميركي أكبر والحفاظ على بقائه السياسي وعدم انهيار حكومته.
ولهذا السبب، أرجأ البيت الأبيض عرض الخطوط العريضة الجديدة لصفقة التهدئة والتبادل، والتي من المرجح أن يتم نشرها في اليومين المقبلين، وفق وسائل إعلام الاحتلال، رغم ضآلة فرصة التوصل لاتفاق في الأفق القريب.
وفي الوقت نفسه، تتسع رقعة الغضب في الكيان المُحتل مع الاحتجاجات الضخمة التي تعم داخله ضد حكومة "نتنياهو" لفشلها في تأمين صفقة من شأنها استعادة أسراهم لدى المقاومة الفلسطينية.
وبالنسبة لأوساط أمنية داخل الكيان المُحتل، مثل رئيس جهاز "الشاباك" السابق "نداف أرغمان"، فإن السبب الرئيس وراء إصرار "نتنياهو" على البقاء في محور فيلادلفيا، وفق "القناة 12"، يهدف إلى الحفاظ على حكومته فقط.
وترى تلك الأوساط أن ما يدفع "نتنياهو" الآن هو استمرار حكمه والحفاظ على الائتلاف وليس أمن الكيان المُحتل، كما يزعم ذلك، إذ إنه ليس هناك أي صلة بين ما هو موجود في قطاع غزة ومحور فيلادلفيا، بحسب قولها.
واعتبر "أرغمان"، إن محور فيلادلفيا ضروري لمحور نتنياهو – بن غفير- سموتريتش، من أجل فقط الحفاظ على الحكومة، غير أن ذلك سيتسبب في حدوث صدع كبير بالكيان المحتل لسنوات عدة، داعياً "نتنياهو" لتقديم استقالته من أجل إنقاذ الكيان المحتل.
أما بالنسبة للإدارة الأميركية، فهي ترى، على لسان وزير خارجيتها "أنتوني بلينكن"، إن هناك توافقاً على نحو 90 %، لكن هناك قضايا قليلة بالغة الأهمية لا تزال عالقة، بما في ذلك محور فيلادلفيا، وخلافات بشأن كيفية مبادلة أسرى الاحتلال بالأسرى الفلسطينيين، متوقعاً أن ينقل الوسطاء في الأيام المقبلة أفكار كيفية حل المسائل العالقة المتبقية للاحتلال و "حماس".
بينما قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" رئيس وفدها المفاوض، "خليل الحية"، إن على الرئيس الأميركي "جو بايدن"، إن أراد الوصول فعلاً إلى وقف لإطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل للأسرى، ممارسة ضغط حقيقي على "نتنياهو" وحكومته، وإلزامهما بما تم التوافق عليه سابقاً، في إشارة لقبول الحركة في شهر تموز (يوليو) الماضي مقترحاً قدمه الوسطاء لها.
وكان الرئيس "بايدن" طرح، في 31 أيار (مايو) الماضي، مقترحاً لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل، لكن لا تزال هناك خلافات تعرقل إبرام اتفاق نهائي لوقف حرب الإبادة الصهيونية ضد غزة وتبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، بقصف شرق مدينة رفح جنوباً، وشمال مخيم النصيرات، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال محيط غرب مدينة رفح، ما أدى لارتقاء العديد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 40,939 شهيداً، و94,616 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بينما لا يزال مئات الضحايا تحت الأنقاض.
من جانبها، طالبت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية بضغط دولي حقيقي على الاحتلال لوقف انتهاكاته وممارساته المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الحرية، والاستقلال، وتقرير المصير.
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