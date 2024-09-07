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مساهمة بايدن غير المقصودة في الرعب الذي يتكشف في غزة

9/7/2024 3:16:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألون بن مئير – (موقع آلون بن مئير) 2024/8/19

سمح الرئيس بايدن بحسن نية من خلال التزامه الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل -ليس فقط بإطالة أمد الحرب المروعة المأساوية في غزة وتشويه مكانة أميركا الأخلاقية الدولية بشدة، بل من المحتمل أيضا أنه سمح بتفويت فرصة تاريخية للمساعدة في إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
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إنني أشارك وجهة النظر الشاملة للمسؤولين الحكوميين الأميركيين الاثني عشر الذين استقالوا احتجاجا على سياسة إدارة بايدن فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس. وقد كتبوا في بيانهم المشترك الذي يحمل عنوان "الخدمة في المعارضة" أن "الغطاء الدبلوماسي الأميركي والتدفق المستمر للأسلحة إلى إسرائيل ضمنا تواطؤنا الذي لا يمكن إنكاره في عمليات القتل والتجويع القسري للسكان الفلسطينيين المحاصرين في غزة. وهذا أمر ليس مستهجناً أخلاقياً وانتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي والقوانين الأميركية فحسب، ولكنه أيضاً وضع مصلب تهديف على ظهر أميركا".
لقد دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وكذلك دعم إدارة بايدن لجهود الحرب الإسرائيلية والوقوف إلى جانب التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل من خلال تزويدها بكل المساعدات العسكرية اللازمة والغطاء السياسي. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن هجوم حماس غير المسبوق في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 والانتقام الإسرائيلي الذي لا مثيل له قد عززا وجهة نظري الخاصة، التي أتقاسمها مع كثيرين آخرين: أنه لن يكون هناك حل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني المستمر منذ 76 عاما من دون تحقيق حل الدولتين. وما أزال متمسكاً بموقف مفاده أنه سيكون من المستحيل العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر) حيث خُلق نموذج جديد قدم فرصة لا تضاهى لاستئناف مفاوضات السلام التي قد تؤدي إلى حل الدولتين.
كنتُ أؤيد، أنا شخصياً، شل حركة حماس عسكرياً. ومع ذلك، ذكرت مرارا وتكرارا أنه على الرغم من أن إسرائيل قد تكون قادرة على سحق حماس عسكريا، فإنها لن تكون قادرة على تدميرها باعتبارها حركة سياسية تحمل إيديولوجية محددة تدعو إلى تدمير إسرائيل. إلا أنني لم أؤيد قط فكرة أن حماس سوف تكون في وضع يسمح لها بسحق إسرائيل لأسباب عديدة، بما في ذلك حقيقة أن قادة حماس يدركون جيداً أن إسرائيل قوة عسكرية هائلة لا يمكن إلغاء وجودها. وقد بيّنت الحرب أن تحدي حق إسرائيل في الوجود هو بمثابة الانتحار.
كان الرئيس بايدن أول زعيم عالمي يؤكد أنه، في ظل الظروف المتطورة الجديدة، فإن حل الدولتين هو شرط أساسي لإنهاء هذا الصراع المستشري. ومع استمرار الحرب وتزايد عدد القتلى والدمار في صفوف الفلسطينيين ورفض رئيس الوزراء نتنياهو بشكل قاطع مجرد ذكر أي حل على غرار دولة مستقلة، تم إسقاط فكرة حل الدولتين برمتها من معجم بايدن. لكن تدفق الأسلحة إلى إسرائيل كان يتزايد من دون أي شروط مسبقة.
علاوة على ذلك، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرارين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعوان إلى وقف إطلاق النار، بينما كان الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية تتضاءل ونزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين يستمر بلا هوادة. وفي الوقت نفسه، فإن القصف الإسرائيلي المتواصل والذي لا يرحم باستخدام القنابل الأميركية الصنع التي كانت تقتل الآلاف في المناطق المكتظة بالسكان، جعل الولايات المتحدة متواطئة في المذبحة المروعة. وحتى كتابة هذه السطور قُتل أكثر من 37.000 فلسطيني وأصبح أكثر من نصف قطاع غزة في حالة دمار.
ذكرتُ ما سبق لأن الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة التي يمكنها ممارسة النفوذ اللازم للتغلب على مقاومة نتنياهو لما يلي: (أ). صياغة استراتيجية خروج من غزة، و، (ب). الموافقة على بدء عملية تفاوضية من شأنها أن تتوج بإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وبصرف النظر عن تعقيد هذا الصراع والمدة التي قد يستغرقها ذلك، لا يوجد حل آخر قابل للتطبيق، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تكتفي بالإدلاء بتصريحات حول الحاجة إلى مثل هذه النتيجة، بل يتعين عليها أن تعمل على تحقيقها.
إن هذا عام انتخابات، وقد شكلت حرب غزة عبئا هائلا على بايدن بسبب الوضع المتضارب الذي يجد نفسه فيه. فمن ناحية، يشعر بأنه مضطر إلى تقديم المساعدة لإسرائيل -ليس فقط بسبب التزام الولايات المتحدة طويل الأمد، ولكن أيضًا لأنه كان مؤيدًا قويًا لإسرائيل طوال حياته السياسية. ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من ميله إلى إبطاء إمدادات الأسلحة من خلال وقف تسليم 2.000 قنبلة تسببت في أضرار لا حصر لها، وخاصة في المناطق الحضرية، فإن الجمهوريين يتهمونه بالمخاطرة بأمن إسرائيل في مثل هذه الساعة المصيرية.
لقد حان الوقت لكي يتصرف بايدن بشكل أكثر حسماً للمساعدة في إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس من خلال اتخاذ أربعة إجراءات حاسمة:
الإمدادات المشروطة من الأسلحة
على الرغم مما سبق ذكره، يجب على بايدن الآن أن يربط أي إمدادات إضافية من الأسلحة الأميركية لإسرائيل باستراتيجية خروج تتفق عليها إسرائيل والولايات المتحدة. لا شك أن نتنياهو سيقاوم، خوفاً من انهيار حكومته التي يهدد فيها وزيران مسيانيّان، بن غفير وسموتريتش، بتركها ما لم تتم هزيمة حماس بشكل كامل. ومع ذلك، إذا فشل نتنياهو في الموافقة على أي خطة من هذا القبيل، فيتعين على بايدن أن يوضح تماما لنتنياهو أنه لن يتمكن بعد الآن من الاعتماد على الدعم العسكري والسياسي غير المشروط من الولايات المتحدة.
وقف إطلاق النار
قدم بايدن بالفعل خطة شاملة يمكن أن تؤدي إلى وقف فوري للأعمال العدائية تتضمن وقفًا أوليًا لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح الرهائن في المرحلة الأولى. ولا بد من السماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق إلى غزة لتجنب المزيد من المجاعة، وفي الوقت نفسه السماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم. وستتضمن المرحلة الثانية مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم. وهنا، حيث أشار بايدن إلى أنه ستكون هناك تفاصيل يجب تسويتها، كنتُ قد ذكرت في الماضي أن المفاوضات في المرحلة الثانية يجب، على الأقل، أن تتناول المعايير العامة لحل دائم يتضمن معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والذي يعالج قضايا مثل حصار غزة والتوسع الاستيطاني وعملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية الأوسع.
إعادة إعمار غزة
وحتى قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، يتعين على الولايات المتحدة أن تجمع عشرة مليارات دولار بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية والعربية للبدء في إعادة إعمار غزة. والشروط الأساسية هنا هي أن تتصالح حماس والسلطة الفلسطينية مع بعضهما البعض وأن يلتزم الطرفان بالتوصل إلى حل سلمي لصراعهما مع إسرائيل. ويجب أن تتم إدارة عملية توفير وتسليم الإمدادات الأساسية من قبل الـ(أونروا) حيث أن لديها خبرة واسعة في هذا المجال، شريطة أن تقوم بالإشراف عليها أطراف يمكن أن تثق بها إسرائيل، مثل الولايات المتحدة وربما بعض الدول الأوروبية. ومن شأن ذلك أن يساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية وبناء الثقة بين الطرفين.
الوساطة والمفاوضات
ينبغي لإدارة بايدن أن تواصل العمل مع الشركاء الإقليميين، وخاصة مصر وقطر وتركيا، لتسهيل الحوار بين إسرائيل وحماس. ليس باستطاعة هذه الأطراف أن تهدف فقط إلى ضمان التزام حماس باتفاقيات وقف إطلاق النار التي يتم التفاوض عليها، وهو أمر بالغ الأهمية، بل يمكنها أيضاً أن تشجع حماس على التصالح مع وجود إسرائيل. وفي هذا الصدد، تستطيع هذه الدول أيضاً أن تعمل، جنباً إلى جنب مع الجهود الجديدة التي تبذلها الصين للتوسط بين السلطة الفلسطينية وحماس، على المصالحة بين الفصيلين. وسيكون هذا أمرًا أساسيًا لتشكيل حكومة فلسطينية منتخبة حديثًا تكون مسؤولة عن كل من غزة والضفة الغربية وتعترف بالدولة الإسرائيلية، وهو ما يتماشى مع موقف السلطة الفلسطينية منذ اتفاقيات أوسلو للعام 1993.
ما ورد أعلاه هو الإجراءات الأربعة بالغة الأهمية التي يجب على بايدن اتباعها، ولكن ليس مع استبعاد الخطوات الحيوية الأخرى. في الواقع، ما يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لزيادة تعبئة المجتمع الدولي لدعم هذا الإطار العام. ومن الملحّ إشراك الحلفاء في الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية التي يمكن أن تلعب دورا محوريا في إغراء كل من إسرائيل من خلال تطبيع العلاقات معها والحكومة الفلسطينية المنتخبة حديثا من خلال تمويل مشاريع أساسية في الضفة الغربية وغزة. ومن شأن هذه الجهود أن تخلق جبهة موحدة تشجع إسرائيل والفلسطينيين على الالتزام بالمصالحة والسلام.
ونظراً لموقف الولايات المتحدة ونفوذها غير المسبوقين، فإن بايدن ما تزال لديه فرصة فريدة لتغيير ديناميكية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني واستخدام مأساة حرب غزة لتعزيز السلام الإسرائيلي – الفلسطيني. كان دعمه المطلق لإسرائيل حتى الآن سبباً في إثارة تساؤلات جدية حول الموقف الأخلاقي للولايات المتحدة في حين تعمل عن غير قصد على إطالة أمد الحرب في غزة بكل ما يترتب على ذلك من عواقب مروعة.
لم يفت الأوان بعد لتغيير المسار؛ وحتى لو فشل بايدن، فيمكنه أن يدعي بشكل مبرّر أنه حاول حاول بصدق.

*د. ألون بن مئير Alon Ben-Meir: صحفي إسرائيلي من أصل عراقي. أستاذ العلاقات الدولية بجامعة نيويورك وزميل بمعهد السياسة الدولية. ولد في بغداد في العام 1937. مختص بسياسات الشرق الأوسط، وخاصة مفاوضات السلام بين إسرائيل والعالم العربي. يعد من داعمي السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومن خصوم اليمين الإسرائيلي المتطرف.

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