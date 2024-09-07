هجمات إسرائيل الحالية في الضفة الغربية تعزز خطط الضم ‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جونا فالديز - (ذا إنترسبت) 30/8/2024
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة عن مقتل 20 فلسطينيًا على الأقل على مدى ثلاثة أيام.
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خلال رحلة قامت بها إلى الضفة الغربية لإجراء بحث وزيارة عائلتها في نابلس في العام 2022، تتذكر يارا عاصي اللحظات التي حاصر فيها الجيش الإسرائيلي المدينة، وهي مركز اقتصادي رئيسي للمنطقة، في محاولة للقضاء على المسلحين الذين يقيمون هناك.
وتتذكر يارا أنها فكرت في ذلك الحين: "بالتأكيد سيتدخل العالم، ولن يسمح بإغلاق هذه المدينة الرئيسية".
لكن الحصار العسكري استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، وأسفر عن مقتل أكثر من 23 فلسطينيًا في مختلف أنحاء المنطقة. وفي ذلك العام، قتلت المداهمات والغارات الجوية الإسرائيلية أكثر من 150 فلسطينيًا، ليكون العام الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ العام 2006. وقد استمرت الهجمات -والخسائر الفلسطينية في الأرواح- حتى العام 2023، وتسارعت فقط منذ ذلك الحين.
بينما كانت معظم الأنظار مصوبة على غزة، قتلت الهجمات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية أكثر من 594 شخصًا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بينهم 115 طفلاً قتلوا بالذخيرة الحية، بينما أصيب 1.411 طفلاً آخرين، وفقًا للأمم المتحدة. ويمكن أن تعزى نحو 12 من هذه الوفيات إلى العنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون.
تقول عاصي، الأستاذة في جامعة سنترال فلوريدا وعضو قسم السياسة في "مركز أبحاث الشبكة": "لم يتدخل أحد –لم يحدث شيء– ومنذ ذلك الحين رأينا التوغلات العسكرية تتزايد وتتزايد فقط، ولا أرى أي تحرك حقيقي، أو حتى انتقاد".
في الأسبوع الماضي، وسعت إسرائيل حملتها العسكرية في الضفة الغربية بتوغلات ومداهمات وغارات جوية على مدن طولكرم وجنين وطوباس، في أكبر هجوم لها في الأراضي المحتلة منذ العام 2002 خلال الانتفاضة الثانية. وفي غضون ثلاثة أيام، قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 20 فلسطينيًا في ضربات استباقية. وأظهرت اللقطات التلفزيونية الجرافات العكسرية وهي تدمر الطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية في المنطقة. وخلفت إحدى الغارات على مخيم نور شمس للاجئين خمسة قتلى، بينهم صبيان يبلغان من العمر 13 و15 عامًا.
وعلى وقع الهجمات، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجيش إلى "التعامل مع التهديد (في الضفة) بنفس الطريقة الدقيقة التي يتم بها التعامل مع البنية التحتية للإرهاب في غزة، بما في ذلك الإجلاء المؤقت للمدنيين الفلسطينيين وكل خطوة ضرورية أخرى".
وكتب كاتس في بيان، وفقًا للترجمات الإنجليزية من العبرية التي ظهرت في عدة تقارير: "هذه حرب من أجل كل شيء ويجب أن نفوز بها". وأثار هذا البيان مخاوف الفلسطينيين الذين يخشون من احتمال أن يكون مستوى الدمار الذي شهدته غزة وشيكا في الضفة الغربية.
في حين أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أن الضربات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي، كررت الولايات المتحدة الحديث عن حق إسرائيل في مراعاة "احتياجات أمنية حقيقية للغاية، والتي تشمل مكافحة النشاط الإرهابي في الضفة الغربية"، وفقًا لتصريح من وزارة الخارجية لموقع "ميدل إيست آي".
وقالت عاصي أن مكمن الخوف وسط هذا المناخ هو أن مثل هذه الضربات يمكن أن تدفع الفلسطينيين إلى الخروج بشكل دائم من المنطقة. وأضافت عاصي، التي ولدت في نابلس وهاجرت إلى الولايات المتحدة في العام 1989 مع والدها عندما كان عمرها 4 سنوات، واستمرت أثناء نشأتها في زيارة العائلة كل صيف: "لأول مرة، أتساءل حقًا: هل سيكون هناك مكان يسمى فلسطين ليذهب أولادي وأحفادي إليه"؟
وأضافت: اعتقدت دائمًا أن الاحتلال سيستمر، ولن يكون الوضع جيدًا أبدًا. والآن، أتساءل، هل سيكون جيدًا في أي وقت؟ هذا مرعب حقًا".
بالنسبة لتريتا بارسي، المؤسس المشارك ونائب الرئيس التنفيذي لـ"معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول"، فإن مثل هذه المخاوف من استمرار التطهير العرقي في المنطقة ليست من دون أساس. وتكشف طبيعة الضربات الإسرائيلية في الضفة الغربية ما يقول إنه الدافع الحقيقي لإسرائيل: السيطرة الكاملة على المنطقة.
ويقول بارسي: "هذا لا يتعلق بحماس بقدر ما يتعلق بخطة الدولة الإسرائيلية طويلة الأجل للقضاء على فلسطين ومحوها من الخريطة".
وأضاف: "يجب أن ينظر إلى هذا في سياق جهد مستمر وبعمر عقود لضم أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية ببطء ولكن بثبات. لم يكن هناك أي هجوم شُن أبدًا من الضفة الغربية، و'حماس' ليست هي القوة المهيمنة في الضفة الغربية، وهذا يظهر أن الأمر لا يتعلق بحماس بقدر ما يتعلق بخطة الدولة الإسرائيلية طويلة الأجل للقضاء على فلسطين، محوها من الخريطة".
وقال بارسي أن الحكومة الإسرائيلية تستفيد من لحظة تواجه فيها القليل من المساءلة من المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة. وأضاف: "كانت الاستراتيجية دائمًا هي الاستفادة من اللحظات في المجتمع الدولي حيث يمكن لإسرائيل أن تفلت بأعمالها من العقاب بأكبر قدر ممكن".
تستمر الأدلة على ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في العمليات الإسرائيلية في غزة في التراكم، بما في ذلك قصف المدنيين والبنية التحتية المدنية مثل المستشفيات؛ ومنع وصول المساعدات؛ وتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية في سجونها. ويواجه قادة إسرائيل اتهامات محتملة بارتكاب جرائم حرب من "المحكمة الجنائية الدولية"، إلى جانب قضية الإبادة الجماعية الجارية داخل "محكمة العدل الدولية" التابعة للأمم المتحدة. كما دفع عدد متزايد من الديمقراطيين الرئيس جو بايدن إلى اتباع القانون الأميركي الذي يحظر تسليم المساعدات العسكرية إذا كان هناك أي دليل على انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها الجهة المتلقية للمساعدات.
ولكن، حتى مع ذلك تمتعت إسرائيل بدعم مستمر من الولايات المتحدة، بينما تستمر إدارة بايدن في تزويدها بالأسلحة.
ووفقًا لمهند عياش، أستاذ علم الاجتماع في جامعة "ماونت" رويال والمحلل السياسي في مركز أبحاث "الشبكة"، فإن منطق إسرائيل بسيط: "إذا استطعنا أن نفلت بما نفعله في غزة، فيمكننا أن نفلت بما نفعله في الضفة الغربية".
وتابع عياش، في إشارة إلى الرؤية التاريخية للصهيونية في المنطقة: "سياق الهجوم على الضفة الغربية هو أن إسرائيل ترى في الأساس فرصة لمواصلة البناء نحو مشروعها لإقامة إسرائيل الكبرى".
ووصف يوسف منيّر، المحلل السياسي الذي يرأس برنامج فلسطين/ إسرائيل في "المركز العربي" في واشنطن، سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل بأنها "سياسة مفككة تمامًا" حيث لا وجود لرؤية تتجاوز "السماح لإسرائيل بأن تهيمن".
وقال: "لا ينبغي أن نتفاجأ من أن الجيش الإسرائيلي يشعر بأنه طليق اليدين عندما تكون هذه هي الرسالة التي تأتي من الداعم والمورد الأول له".
وقال بارسي من "معهد كوينسي" أن هذا المستوى من الدعم يضر أيضًا بمكانة الولايات المتحدة في المجتمع الدولي، كما هو الحال في مجلس الأمن الدولي، حيث وقفت أميركا معزولة إلى حد كبير عن الدول الأعضاء الأخرى. وقال أن عقودًا من تورط الولايات المتحدة في الصراعات الأخرى في الشرق الأوسط أضرت بمكانتها الدولية أيضًا.
وأضاف: "كل هذه الأشياء المختلفة أضعفت موقف الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، نحن نرى جيلاً من الأميركيين الذين سيكون لديهم مستوى معيشي أقل من آبائهم في المتوسط، وهو ما يجيء إلى حد كبير نتيجة للكم الهائل من المال والكنوز والدماء التي أهدرت على هذه الحروب التي لا داعي لها".
على الرغم من خطاب بايدن ونائبة الرئيس، كامالا هاريس، الداعمين لحل الدولتين -الذي دعمه المجتمع الدولي على نطاق واسع- أظهرت الولايات المتحدة القليل من الجهد لحمل إسرائيل على إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
يقول خالد الجندي، الذي عمل مستشارًا للقيادة الفلسطينية في العديد من الجهود المشتركة مع إسرائيل والولايات المتحدة لوضع خطة للمضي قدُمًا نحو إقامة دولة فلسطينية طوال العام 2000، أنه لم يشعر أبدًا بأنه أبعد عن حل الدولتين مما هو الآن.
وهو يرى الضربات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تبادل الضربات مع "حزب الله" في لبنان، كجزء من محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إثارة حرب إقليمية للمزيد من استرضاء ائتلافه اليميني المتطرف والحفاظ على بقائه في السلطة.
وقال الجندي: "هل نهاية اللعبة بالنسبة لنتنياهو هي: "أنا فقط أواصل القتال على أكبر عدد ممكن من الجبهات لإبقاء الجميع غير متوازنين وإطالة أمد بقائي في السلطة"؟ بينما يرضي جناحه المتطرف الذي لا يحب شيئًا أكثر من رؤية عمليات أخلاء الفلسطينين في الضفة الغربية".
وقارن الجندي، وهو زميل بارز ومدير في "معهد الشرق الأوسط"، حجم الهجمات الحالية في الضفة بالضربات التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية في العام 2002. غير أن تلك الضربات كانت قد جاءت في أعقاب سلسلة من التفجيرات الانتحارية التي نفذها مسلحون فلسطينيون، وأسفرت عن مقتل عشرات المدنيين الإسرائيليين. واليوم، في بيئة اتهمت فيها الحكومة الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، (أونروا)، المزود الرئيسي للمساعدات للفلسطينيين في غزة، بأنها واجهة للإرهابيين، يشعر الجندي بالقلق من أن مثل هذه التعريفات الفضفاضة ستؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح في الضفة الغربية، ضمن ما تعتبره إسرائيل جهودًا لمكافحة الإرهاب. (زعمت الحكومة الإسرائيلية أن 12 من عمال الإغاثة التابعين لـ(الأونروا) متورطون في هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر)، على الرغم من أن مراجعة مستقلة وجدت أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة تدعم هذا الادعاء).
في كل عام عندما تعود عاصي إلى نابلس، كانت تلاحظ تدهور الظروف المعيشية وسط إحكام القوات الإسرائيلية قبضتها على المناطق الفلسطينية. وعلى الرغم من أن أقاربها يواصلون حياتهم في الضفة الغربية، إلا أنها سمعت عن المزيد من الشباب الذين يعبّرون عن اهتمامهم بالهجرة إلى أوروبا أو الكويت. والغارات العسكرية، التي كانت تنفذ عادة في الماضي ليلاً، تتزايد وتيرتها الآن في جميع الأوقات، مما يحد من حرية الحركة. كما أن عنف المستوطنين، الذي غالبًا ما تسهله القوات الإسرائيلية، يزداد سوءًا هو أيضًا.
وقالت عاصي: "حتى كبار السن في العائلة الذين رأوا كل شيء –عاشوا خلال حرب العام 67، وعاشوا خلال الانتفاضات، وأوسلو – يقولون، 'هذا أسوأ مما كان عليه الوضع في أي وقت على الإطلاق'".
وتابعت: "الناس الذين يفخرون بقدرتهم على الصمود وعدم الخوف كجزء من هويتهم الفلسطينية، هم خائفون حقًا. إن مغادرة المرء منزله، خاصة إذا كان لديك ابن، هو خوف مادي حقيقي من الموت. ... إذا حدث شيء ما، فلن يكون هناك تحقيق، ولن تكون هناك محكمة: ستكون مجرد إحصائية أخرى".
*جونا فالديز Jonah Valdez: صحفي وشاعر يقيم في لوس أنجيلوس. بصفته مراسلًا صحفيًا عامًا، غطى جونا حرائق الغابات الناجمة عن تغير المناخ، وحوادث إطلاق النار الجماعي، وقضايا العدالة البيئية، والقضايا الجنائية والقانونية، وحركات العدالة الاجتماعية، والثقافة الشعبية وصناعة هوليوود. تهتم كتاباته الحالية بتتبع آثار السياسات الاستعمارية الجديدة في عالم ما بعد الاستعمار. كان سابقًا كاتبًا في صحيفة لوس أنجيلوس تايمز ومجموعة أخبار جنوب كاليفورنيا. يمكن أيضًا العثور على أعماله في صحف "الغارديان"، و"فويس أف سانت دييغو"، و"ذا سان دييغو يونيون-تربيون".
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