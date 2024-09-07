Sunday, 08 September 2024 12:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هجمات إسرائيل الحالية في الضفة الغربية تعزز خطط الضم ‏

9/7/2024 3:16:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏جونا فالديز‏ - (‏ذا إنترسبت‏) 30/8/2024
ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏

‏أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة عن مقتل 20 فلسطينيًا على الأقل على مدى ثلاثة أيام. ‏
* * *
‏خلال رحلة‏‏ قامت بها إلى الضفة الغربية لإجراء بحث وزيارة عائلتها في نابلس في العام 2022، تتذكر يارا عاصي اللحظات التي حاصر فيها الجيش الإسرائيلي المدينة، وهي مركز اقتصادي رئيسي للمنطقة، في محاولة للقضاء على المسلحين الذين يقيمون هناك.
‏وتتذكر يارا أنها فكرت في ذلك الحين: "بالتأكيد سيتدخل العالم، ولن يسمح بإغلاق هذه المدينة الرئيسية".
‏لكن الحصار العسكري استمر ل‏‏أكثر من ثلاثة أسابيع‏‏، وأسفر عن مقتل أكثر من 23 فلسطينيًا في مختلف أنحاء المنطقة. وفي ذلك العام، قتلت المداهمات والغارات الجوية الإسرائيلية أكثر من 150 فلسطينيًا، ليكون العام الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ العام 2006. وقد استمرت الهجمات -‏‏والخسائر الفلسطينية في الأرواح‏‏- حتى العام 2023، وتسارعت فقط منذ ذلك الحين.‏
‏بينما كانت معظم الأنظار مصوبة على غزة، قتلت الهجمات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية أكثر من 594 شخصًا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بينهم 115 طفلاً قتلوا بالذخيرة الحية، بينما أصيب 1.411 طفلاً آخرين، وفقًا للأمم المتحدة. ويمكن أن تعزى نحو 12 من هذه الوفيات إلى العنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون.‏
‏تقول عاصي، الأستاذة في جامعة سنترال فلوريدا وعضو قسم السياسة في "مركز أبحاث الشبكة": "لم يتدخل أحد –لم يحدث شيء– ومنذ ذلك الحين رأينا التوغلات العسكرية تتزايد وتتزايد فقط، ولا أرى أي تحرك حقيقي، أو حتى انتقاد".
‏في الأسبوع الماضي، وسعت إسرائيل حملتها العسكرية في الضفة الغربية بتوغلات ومداهمات وغارات جوية على مدن طولكرم وجنين وطوباس، في أكبر هجوم لها في الأراضي المحتلة منذ العام 2002 خلال الانتفاضة الثانية. وفي غضون ثلاثة أيام، قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 20 فلسطينيًا في ضربات استباقية. وأظهرت اللقطات التلفزيونية الجرافات العكسرية وهي ‏‏تدمر الطرق‏‏ وغيرها من البنى التحتية المدنية في المنطقة. وخلفت إحدى الغارات على مخيم نور شمس للاجئين خمسة قتلى، بينهم صبيان يبلغان من العمر 13 و15 عامًا.‏
وعلى وقع الهجمات، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجيش إلى "التعامل مع التهديد (في الضفة) بنفس الطريقة الدقيقة التي يتم بها التعامل مع البنية التحتية للإرهاب في غزة، بما في ذلك الإجلاء المؤقت للمدنيين الفلسطينيين وكل خطوة ضرورية أخرى".‏
وكتب كاتس في بيان، وفقًا للترجمات الإنجليزية من العبرية التي ظهرت في ‏‏عدة‏‏ ‏‏تقارير‏‏: ‏"هذه حرب من أجل كل شيء ويجب أن نفوز بها". وأثار هذا البيان مخاوف الفلسطينيين الذين يخشون من احتمال أن يكون مستوى الدمار الذي شهدته غزة وشيكا في الضفة الغربية.‏
في حين أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أن الضربات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي، كررت الولايات المتحدة الحديث عن حق إسرائيل في مراعاة "احتياجات أمنية حقيقية للغاية، والتي تشمل مكافحة النشاط الإرهابي في الضفة الغربية"، وفقًا لتصريح من وزارة الخارجية ‏‏لموقع "ميدل إيست آي‏‏".‏
‏وقالت عاصي أن مكمن الخوف وسط هذا المناخ هو أن مثل هذه الضربات يمكن أن تدفع الفلسطينيين إلى الخروج بشكل دائم من المنطقة. وأضافت عاصي، التي ولدت في نابلس وهاجرت إلى الولايات المتحدة في العام 1989 مع والدها عندما كان عمرها 4 سنوات، واستمرت أثناء نشأتها في زيارة العائلة كل صيف: ‏"لأول مرة، أتساءل حقًا: هل سيكون هناك مكان يسمى فلسطين ليذهب أولادي وأحفادي إليه"؟
وأضافت: اعتقدت دائمًا أن الاحتلال سيستمر، ولن يكون الوضع جيدًا أبدًا. والآن، أتساءل، هل سيكون جيدًا في أي وقت؟ هذا مرعب حقًا".‏
بالنسبة لتريتا بارسي، المؤسس المشارك ونائب الرئيس التنفيذي لـ"معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول"، فإن مثل هذه المخاوف من استمرار التطهير العرقي في المنطقة ليست من دون أساس. وتكشف طبيعة الضربات الإسرائيلية في الضفة الغربية ما يقول إنه الدافع الحقيقي لإسرائيل: السيطرة الكاملة على المنطقة.‏
‏ويقول بارسي: "هذا لا يتعلق بحماس بقدر ما يتعلق بخطة الدولة الإسرائيلية طويلة الأجل للقضاء على فلسطين ومحوها من الخريطة".‏
‏وأضاف: "يجب أن ينظر إلى هذا في سياق جهد مستمر وبعمر عقود لضم أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية ببطء ولكن بثبات. لم يكن هناك أي هجوم شُن أبدًا من الضفة الغربية، و'حماس' ليست هي القوة المهيمنة في الضفة الغربية، وهذا يظهر أن الأمر لا يتعلق بحماس بقدر ما يتعلق بخطة الدولة الإسرائيلية طويلة الأجل للقضاء على فلسطين، محوها من الخريطة".‏
وقال بارسي أن الحكومة الإسرائيلية تستفيد من لحظة تواجه فيها القليل من المساءلة من المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة.‏ وأضاف: "كانت الاستراتيجية دائمًا هي الاستفادة من اللحظات في المجتمع الدولي حيث يمكن لإسرائيل أن تفلت بأعمالها من العقاب بأكبر قدر ممكن".‏
تستمر الأدلة على ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في العمليات الإسرائيلية في غزة في التراكم، بما في ذلك‏‏ قصف المدنيين‏‏ ‏‏والبنية التحتية المدنية‏‏ مثل ‏‏المستشفيات‏‏؛ و‏‏منع وصول المساعدات‏‏؛ ‏‏وتعذيب وإساءة معاملة‏‏ المعتقلين الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية ‏‏في سجونها‏‏. ويواجه قادة إسرائيل اتهامات محتملة بارتكاب جرائم حرب من "المحكمة الجنائية الدولية"، إلى جانب قضية الإبادة الجماعية الجارية داخل "محكمة العدل الدولية" التابعة للأمم المتحدة. كما دفع ‏‏عدد متزايد من الديمقراطيين‏‏ الرئيس جو بايدن إلى ‏‏اتباع القانون الأميركي‏‏ الذي ‏‏يحظر تسليم المساعدات العسكرية إذا كان هناك أي دليل على انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها الجهة المتلقية للمساعدات. ‏
‏ولكن، حتى مع ذلك تمتعت إسرائيل بدعم مستمر من الولايات المتحدة، بينما تستمر إدارة بايدن في تزويدها بالأسلحة.‏
ووفقًا لمهند عياش، أستاذ علم الاجتماع في جامعة "ماونت" رويال والمحلل السياسي في مركز أبحاث "الشبكة"، فإن منطق إسرائيل بسيط: "إذا استطعنا أن نفلت بما نفعله في غزة، فيمكننا أن نفلت بما نفعله في الضفة الغربية".‏
‏وتابع عياش، في إشارة إلى الرؤية التاريخية للصهيونية في المنطقة: "سياق الهجوم على الضفة الغربية هو أن إسرائيل ترى في الأساس فرصة لمواصلة البناء نحو مشروعها لإقامة إسرائيل الكبرى".
‏ووصف يوسف منيّر، المحلل السياسي الذي يرأس برنامج فلسطين/ إسرائيل في "المركز العربي" في واشنطن، سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل بأنها "سياسة مفككة تمامًا" حيث لا وجود لرؤية تتجاوز "السماح لإسرائيل بأن تهيمن". ‏
‏وقال: "لا ينبغي أن نتفاجأ من أن الجيش الإسرائيلي يشعر بأنه طليق اليدين عندما تكون هذه هي الرسالة التي تأتي من الداعم والمورد الأول له".‏
وقال بارسي من "معهد كوينسي" أن هذا المستوى من الدعم يضر أيضًا بمكانة الولايات المتحدة في المجتمع الدولي، ‏‏كما هو الحال في مجلس الأمن الدولي،‏‏ حيث وقفت أميركا معزولة إلى حد كبير عن الدول الأعضاء الأخرى. وقال أن عقودًا من تورط الولايات المتحدة في الصراعات الأخرى في الشرق الأوسط أضرت بمكانتها الدولية أيضًا. ‏
‏وأضاف: "كل هذه الأشياء المختلفة أضعفت موقف الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، نحن نرى جيلاً من الأميركيين الذين سيكون لديهم مستوى معيشي أقل من آبائهم في المتوسط، وهو ما يجيء إلى حد كبير نتيجة للكم الهائل من المال والكنوز والدماء التي أهدرت على هذه الحروب التي لا داعي لها".
‏على الرغم من خطاب بايدن‏‏ ‏‏ونائبة الرئيس، كامالا هاريس،‏‏ الداعمين لحل الدولتين -الذي دعمه المجتمع الدولي على نطاق واسع- أظهرت الولايات المتحدة القليل من الجهد لحمل إسرائيل على إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية.‏
‏يقول خالد الجندي، الذي عمل مستشارًا للقيادة الفلسطينية في العديد من الجهود المشتركة مع إسرائيل والولايات المتحدة لوضع خطة للمضي قدُمًا نحو إقامة دولة فلسطينية طوال العام 2000، أنه لم يشعر أبدًا بأنه أبعد عن حل الدولتين مما هو الآن. ‏
وهو يرى الضربات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تبادل الضربات مع "حزب الله" في لبنان، كجزء من محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إثارة ‏‏حرب إقليمية‏‏ للمزيد من استرضاء ائتلافه اليميني المتطرف والحفاظ على بقائه في السلطة. ‏
‏وقال الجندي: "هل نهاية اللعبة بالنسبة لنتنياهو هي: "أنا فقط أواصل القتال على أكبر عدد ممكن من الجبهات لإبقاء الجميع غير متوازنين وإطالة أمد بقائي في السلطة"؟ بينما يرضي جناحه المتطرف الذي لا يحب شيئًا أكثر من رؤية عمليات أخلاء الفلسطينين في الضفة الغربية".‏
‏وقارن الجندي، وهو زميل بارز ومدير في "معهد الشرق الأوسط"، حجم الهجمات الحالية في الضفة بالضربات التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية في العام 2002. غير أن تلك الضربات كانت قد جاءت في أعقاب سلسلة من التفجيرات الانتحارية التي نفذها مسلحون فلسطينيون، وأسفرت عن مقتل عشرات المدنيين الإسرائيليين. واليوم، في بيئة اتهمت فيها الحكومة الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، (أونروا)، المزود الرئيسي للمساعدات للفلسطينيين في غزة، ‏‏بأنها واجهة للإرهابيين‏‏، يشعر الجندي بالقلق من أن مثل هذه التعريفات الفضفاضة ستؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح في الضفة الغربية، ضمن ما تعتبره إسرائيل جهودًا لمكافحة الإرهاب. (زعمت الحكومة الإسرائيلية أن 12 من عمال الإغاثة التابعين لـ(الأونروا) متورطون في هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر)، على الرغم من أن ‏‏مراجعة مستقلة‏‏ وجدت أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة تدعم هذا الادعاء).‏
‏في كل عام عندما تعود عاصي إلى نابلس، كانت تلاحظ تدهور الظروف المعيشية وسط إحكام القوات الإسرائيلية قبضتها على المناطق الفلسطينية. وعلى الرغم من أن أقاربها يواصلون حياتهم في الضفة الغربية، إلا أنها سمعت عن المزيد من الشباب الذين يعبّرون عن اهتمامهم بالهجرة إلى أوروبا أو الكويت. والغارات العسكرية، التي كانت تنفذ عادة في الماضي ليلاً، تتزايد وتيرتها الآن في جميع الأوقات، مما يحد من حرية الحركة. كما أن ‏‏عنف المستوطنين‏‏، الذي غالبًا ما ‏‏تسهله القوات الإسرائيلية‏‏، ‏‏يزداد سوءًا هو أيضًا‏‏.‏
وقالت عاصي: "حتى كبار السن في العائلة الذين رأوا كل شيء –عاشوا خلال حرب العام 67، وعاشوا خلال الانتفاضات، وأوسلو – يقولون، 'هذا أسوأ مما كان عليه الوضع في أي وقت على الإطلاق'". ‏
‏وتابعت: "الناس الذين يفخرون بقدرتهم على الصمود وعدم الخوف كجزء من هويتهم الفلسطينية، هم خائفون حقًا. إن مغادرة المرء منزله، خاصة إذا كان لديك ابن، هو خوف مادي حقيقي من الموت. ... إذا حدث شيء ما، فلن يكون هناك تحقيق، ولن تكون هناك محكمة: ستكون مجرد إحصائية أخرى".‏

*جونا فالديز Jonah Valdez: صحفي وشاعر يقيم في لوس أنجيلوس. بصفته مراسلًا صحفيًا عامًا، غطى جونا حرائق الغابات الناجمة عن تغير المناخ، وحوادث إطلاق النار الجماعي، وقضايا العدالة البيئية، والقضايا الجنائية والقانونية، وحركات العدالة الاجتماعية، والثقافة الشعبية وصناعة هوليوود. تهتم كتاباته الحالية بتتبع آثار السياسات الاستعمارية الجديدة في عالم ما بعد الاستعمار. كان سابقًا كاتبًا في صحيفة لوس أنجيلوس تايمز ومجموعة أخبار جنوب كاليفورنيا. يمكن أيضًا العثور على أعماله في صحف "الغارديان"، و"فويس أف سانت دييغو"، و"ذا سان دييغو يونيون-تربيون".

MENAFN07092024000072011014ID1108647833

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث