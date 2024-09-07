400 ألف إسرائيلي يشاركون بمظاهرة في تل أبيب لإبرام صفقة تبادل

400 ألف إسرائيلي يشاركون بمظاهرة في تل أبيب لإبرام صفقة تبادل
التاريخ
9/7/2024 3:16:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن أكثر من 400 ألف شخص يشاركون في مظاهرة تل أبيب.
واضافت أن المظاهرة في وسط تل أبيب تطالب بالضغط على رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل بشكل فوري.
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