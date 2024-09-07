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400 ألف إسرائيلي يشاركون بمظاهرة في تل أبيب لإبرام صفقة تبادل

9/7/2024 3:16:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن أكثر من 400 ألف شخص يشاركون في مظاهرة تل أبيب.

واضافت أن المظاهرة في وسط تل أبيب تطالب بالضغط على رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل بشكل فوري.

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