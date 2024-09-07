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منتخب الناشئين يتأهل إلى كأس العالم لكرة السلة

9/7/2024 3:16:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - خطف المنتخب الوطني للشباب بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 19 عاما بكرة السلة (سويسرا 2025) بفوزه على كوريا الجنوبية 73-69، في لقاء جمعهما اليوم بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب ضمن ربع نهائي بطولة آسيا.
 وسيلتقي الصقور مع نظيره المنتخب الاسترالي عند الساعة 7:30 من مساء يوم غد الأحد في الدور نصف النهائي للمسابقة الآسيوية، وتسبقها مباراة الصين ونيوزيلندا الساعة 4:30 مساء، فيما تلعب اليابان وكوريا الجنوبية الساعة 11:30 صباحا في دور تحديد المراكز من 5-8، تليها مباراة الهند وإيران الساعة 2 مساء ضمن الدور ذاته.
ويعد هذا التأهل الثاني في تاريخ الأردن إلى المونديال على صعيد الشباب، حيث تأهل الصقور للمرة الأولى العام 1995 في مونديال اليونان.

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