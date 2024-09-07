منتخب الناشئين يتأهل إلى كأس العالم لكرة السلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - خطف المنتخب الوطني للشباب بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 19 عاما بكرة السلة (سويسرا 2025) بفوزه على كوريا الجنوبية 73-69، في لقاء جمعهما اليوم بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب ضمن ربع نهائي بطولة آسيا.
وسيلتقي الصقور مع نظيره المنتخب الاسترالي عند الساعة 7:30 من مساء يوم غد الأحد في الدور نصف النهائي للمسابقة الآسيوية، وتسبقها مباراة
الصين ونيوزيلندا الساعة 4:30 مساء، فيما تلعب اليابان وكوريا الجنوبية الساعة 11:30 صباحا في دور تحديد المراكز من 5-8، تليها مباراة الهند وإيران الساعة 2 مساء ضمن الدور ذاته.
ويعد هذا التأهل الثاني في تاريخ الأردن إلى المونديال على صعيد الشباب، حيث تأهل الصقور للمرة الأولى العام 1995 في مونديال اليونان.
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