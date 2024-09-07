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المضامين الاقتصادية للأحزاب

9/7/2024 3:16:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تحت عنوان "المضامين الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب الأردنية في انتخابات المجلس النيابي العشرين"، أجرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي دراسة مهمة ظهر فيها أن 81.6 % من الأحزاب الأردنية تمتلك برامج اقتصادية عامة، بينما 18.4 % فقط لديها برامج اقتصادية محددة. تناولت الدراسة المضامين الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب في انتخابات 2024، حيث تبين أن معظم الأحزاب تضمنت شعارات عامة دون تقديم خطط أو حلول ملموسة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب، ومحاربة الفساد، ودعم التعليم، ومكافحة البطالة والفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تظهر الدراسة أيضًا أن 68 % من الأحزاب أعلنت برامجها خلال فترة الدعاية الانتخابية، مع توجيه انتقاد للأحزاب لعدم تقديمها حلولا عملية وواقعية، حيث ركزت أغلب البرامج على محاربة الفساد بنسبة 84.2 %، وتعزيز النزاهة، ودعم التعليم والتدريب المهني بنسبة 78.9 %، ومكافحة البطالة بنسبة 73.7 %، ومحاربة الفقر بنسبة 68.4 %. وفيما يخص القضايا الاجتماعية، كان تمكين المرأة والشباب على رأس الأولويات بنسبة 76.3 %، تلاها تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بنسبة 65.8 %.
المضامين الاقتصادية التي حظيت باهتمام أكبر من بعض الأحزاب تشمل قضايا البطالة، حيث ركزت على تقديم حلول لتعزيز اقتصاد السوق الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين النظام الضريبي لزيادة العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد. كما أولت هذه الأحزاب اهتماما كبيرا بتنمية المحافظات من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية، وتطوير قطاع النقل لتحسين الربط بين المدن ودعم النمو الاقتصادي.
في الملفات الاقتصادية الكبرى، لم تضع الأحزاب (عدا ثلاثة منها) رؤيتها وخططها لإيجاد حلول لهذه القضايا، والتي تشمل: الفقر، البطالة، رفع معدلات النمو، جذب الاستثمارات، عجز الموازنة، خفض المديونية، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. عدد قليل جدا مما أعلنته الأحزاب في برامجها الانتخابية أو نظامها الأساسي يشير إلى الاستفادة أو الاستناد إلى أو مرجعية مبادرات "رؤية التحديث الاقتصادي 2033" أو "التحديث الإداري"، وإن كان من الواضح أن بعض الأحزاب أشارت إليها ضمنًا.
بالرغم من أن دور مجلس النواب تشريعي، إلا أن الدراسة أظهرت أن عددًا قليلاً من الأحزاب تناولت الدور التشريعي، وبمطالبات خجولة لتعديل قوانين مثل الضمان الاجتماعي، والضريبة، والاستثمار، واللامركزية، والجرائم الإلكترونية، دون التطرق لقضايا هامة مثل مكافحة المخدرات.
تضمنت الدراسة أيضاً توصيات عدة، أبرزها دعوة الأحزاب لتطوير رؤى التحديث الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الخبرات المتوفرة في الهيئات العامة، بالإضافة إلى إعداد برامج تفصيلية تُترجم رؤى الأحزاب إلى خطط قابلة للتنفيذ والتقييم. كما شددت على ضرورة ابتكار حلول خارج الصندوق وتجاوز الشعارات الرنانة إلى تقديم برامج واقعية وقابلة للتطبيق.
وأوصت الدراسة الأحزاب بتفعيل دور اللجان المتخصصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ووضع خطط وبرامج تفصيلية للمرحلة المقبلة، وتوحيد البرامج وتبادل الخبرات بين الأحزاب للوصول إلى تحالفات توافقية على القضايا الاقتصادية والاجتماعية تحت قبة البرلمان. كما أكدت على ضرورة نشر رؤى وأهداف الأحزاب بين أعضائها لضمان توافق الرؤى وتعزيز التمايز في الأداء البرامجي في المجلس العشرين.
فقط 60.5 % من الأحزاب ركزت على عدالة توزيع مكتسبات التنمية في برامجها الانتخابية، واهتمت
52.6 % بتحقيق الأمن الغذائي والتركيز على الزراعة، وبنسبة 42.1 % من الأحزاب اهتمت بجذب الاستثمار الأجنبي ودعم الاستثمار المحلي بحسب دراسة المجلس.
كما أشارت الدراسة إلى أن نجاح الأحزاب في الانتخابات القادمة سيكون غالبا لأسباب غير متعلقة بالبرامج، لكن الأداء البرامجي للأحزاب في المجلس العشرين سيعزز من فرص نجاحها وزيادة مقاعدها في البرلمان الحادي والعشرين. ونوهت الدراسة إلى أن معظم الأحزاب تعاملت مع المضامين الاقتصادية والاجتماعية كشعارات دون تفاصيل، مع قلة من الأحزاب التي قدمت رؤى تفصيلية وحلولا لقضايا اقتصادية واجتماعية محددة.

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