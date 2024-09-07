Sunday, 08 September 2024 12:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مرة أخرى.. ستاندرد آند بورز

9/7/2024 3:16:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في سياق مناقشة استدامة الدين في الأردن، ظهرت مؤشرات إيجابية، فقد قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع تصنيف الأردن إلى "BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا التقييم يعكس تفاؤلًا دوليًا تجاه السياسات الإصلاحية التي يقوم بها الأردن، خاصة في ظل التحديات الإقليمية.
ورغم استمرار التوترات في المنطقة، إلا أن التقرير يؤكد أن الاقتصاد الأردني قد أثبت قدرته على التحمل والصمود، بفضل الدعم الدولي والمحلي وتطبيق السياسات الاقتصادية الفعالة، حيث تم التأكيد على قدرة الأردن على المحافظة على استدامة دينه، مع توقعات بانخفاض الدين بشكل ملموس بدءًا من السنة القادمة، فهذا الانخفاض لا يعكس فقط سياسات الحكومة النقدية والمالية، بل يعكس أيضًا قدرة الأردن على التصدي للتحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي أثرت على اقتصادات العديد من الدول الأخرى.
استدامة الدين ليست مجرد رقم يتغير صعودًا أو هبوطًا؛ بل هي نتيجة طبيعية لسياسات مدروسة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للدولة، تقرير الوكالة يشير إلى أن الأردن نجح في توسيع قاعدة الضرائب وتعزيز البيئة التنافسية مما ساهم في تحفيز الأعمال وزيادة القدرة على تحقيق النمو الاقتصادي.
وهذه الجهود أدت إلى تحسين هيكلي في القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، وهي خطوة حاسمة نحو استدامة الدين والسيطرة عليه، وهذا يعني أن السياسات الاقتصادية الفعالة التي تبنتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، وأن الأردن في طريقه إلى تخفيض ديونه بشكل كبير.
لكن السؤال هنا: كيف يمكن أن نربط هذا النجاح في استدامة الدين بالتحركات الأخرى التي قامت بها الحكومة؟ من الواضح أن الحكومة ليست فقط تعمل على استدامة الدين، بل إنها تسعى بشكل حثيث إلى تعزيز سلامة الدين وتخفيضه تدريجيًا، فالتحليل الدقيق يشير إلى أن هذه الجهود ليست مؤقتة، بل هي جزء من إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ضمان استدامة الاقتصاد الأردني على المدى البعيد، وهذا ما يعكسه نجاح السياسة النقدية في المحافظة على احتياطيات أجنبية قياسية، وهو عنصر جوهري في استقرار الاقتصاد والحفاظ على قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المالية المحتملة. في هذا السياق، لا يمكن تجاهل دور البنك المركزي الأردني في تطبيق معايير الرقابة الدولية بشكل فعال، وبفضل هذه السياسات، يتمتع الجهاز المصرفي الأردني بمتانة ملحوظة تجعله قادرًا على التصدي للتحديات الاقتصادية المتزايدة، وهذه المتانة ليست فقط نتاج السياسات الراشدة للبنك المركزي، ولكن أيضًا نتيجة الحكمة والحصافة التي تتمتع بها مجالس إدارات البنوك المحلية التي أسهمت في تعزيز قوة الجهاز المصرفي.
إن نجاح الأردن في الحفاظ على استدامة الدين والتحكم فيه يمثل شهادة واضحة على التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية، وهذا النجاح لا يمكن قراءته بشكل منعزل، بل هو جزء من سلسلة طويلة من النجاحات التي حققتها الحكومة في السنوات الأخيرة. أيضا كانت واضحة عملية الإصلاح الهيكلي الضريبي وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي واستخدام التقنيات الحديثة في الضريبة والإقرارات للمكلفين والتي كانت باعتبار العمود الفقري الرئيسي للنجاحات المالية، ناهيك عن الجهود الرسمية في تحسين ببيئة الأعمال المحلية. إن التقارير الدولية، بما في ذلك تلك الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني، تؤكد أن الأردن يسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز استدامة دينه وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد. بهذا الشكل، يمكننا أن نفهم بعمق كيف أن السياسات النقدية والمالية التي تتبناها الحكومة قد وضعت الاقتصاد على مسار النمو المستدام، وكيف أن النجاح في استدامة الدين يمثل نقطة مضيئة في هذه المسيرة.

MENAFN07092024000072011014ID1108647829

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث