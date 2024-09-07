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الاستعمار الاستيطاني، مرة أخرى..! (2-2)

9/7/2024 3:16:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يفكر الفلسطيني في لحظات اليأس بأنه كان من نصيب شعبه أن يواجه أسوأ تجربة يمكن أن تواجهها أمة، شعبا وأفرادا، على الإطلاق وبما لا يقاس: أن تكون هدفا لمشروع استعمار استيطاني. هذا النوع من الاستعمار لا يقبل القسمة على اثنين، لأنه يفرض، بالتعريف، صراعا وجوديا، محصلته: أنا أو أنت. إنه معركة يسعى فيها كيان مختلق إلى دخول التاريخ، بالضرورة على إساس إخراج كيان آخر والحلول محله. وهو لذلك صراع لا يقبل التسويات.
وفي التاريخ أمثلة على قسوة التجربة، لمن يقرأ: في سوابق الحالات الاستعمارية الاستيطانية، تم إلغاء السكان الأصليين وإخراجهم تماما من التاريخ –وتقريبًا من الوجود الفيزيائي- في أميركا الشمالية وأستراليا، ونيوزيلندا. وتم تجريد الباقين منهم من حقوقهم وإنهاء وجودهم الثقافي والاجتماعي المحسوس، باستخدام العنف الجماعي والتطهير العرقي والتهميش الذي لا يرحم. وقد تحول من تبقى من نسل السكان الأصليين إلى أقليات معزولة، وتحولت أزياؤهم وعاداتهم وسمات ثقافتهم ورموز هويتهم إلى عروض تراثية جانبية في المعارض والمتاحف، كأثر من حقبة دارسة ليست أكثر من فصل موجز من تاريخ أمة المستعمرين المنتصرين.
هذا هو ما هم الفلسطينيون بصدده. ومع ذلك، يقول الرئيس الفلسطيني في إحدى المقابلات:“أنا مش مستعد أدمر بلدي عشان بالأخير أقول والله أنا رفعت شعار المقاومة. أي مقاومة؟! أي مقاومة؟! إننا لا نريد أن ننجر وراء الشعارات، فقط من أجل أن نرضي خيالاتنا”. ويقول في نفس المقابلة:“العمل العسكري سيدمرني. بقدرش عليه. أنا لحالي بقدرش عليه. إذا العرب جاهزين يحاربوا، أنا رح أكون قدامهم”.
وماذا إذا كان العرب لا يريدون أن يحاربوا؟ ولماذا السؤال الاستنكاري عن المقاومة؟ لا أحد مجبر على القتال نيابة عن أحد، والبديل عن المقاومة في السياق الاستعماري الاستيطاني الإحلالي هو الفناء. والتاريخ يعلمنا أن الشعوب التي وقعت ضحية للاستعمار الاستيطاني ولم تقاوم -أو لم تستطع المقاومة- واجهت المصير القاسي المحتوم: تم إقصاؤها بالكامل، أو محو وجودها الحضاري بشكل شبه كامل. ولا يمكن التذرع بعدم تدمير البلد لتبرير الاستنكاف عن المقاومة، لأنه لن يكون هناك بلد، لا مدمر ولا سليم عندما يستسلم الشعب المستعمر لمشروع إحلالي. ثم، من قال إن عدم المقاومة يحمي مقدرات الشعب الأصلي المادية وغير المادية من التدمير؟
يقول الرئيس في نفس المقابلة أن المقاومة في غزة جلبت التدمير على القطاع. وما يزال حساب الأرباح والخسائر هناك موضوعا للأخذ والرد. ولكن، ماذا عن الضفة التي تحكمها السلطة ويفترض أنها تحميها؟ الأراضي تصادر والناس يُقتلون ويُسجنون والمساحة تتقلص والكرامة“تحت بسطار الجنود”، كما يقول الرئيس نفسه.
وعن الهجمة الحالية على الضفة، غير المنقطعة عن سياق الضم المتصل، يقول تريتا بارسي، المؤسس المشارك ونائب الرئيس التنفيذي لـ”معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول”، أن الدافع الحقيقي لعمل الكيان هناك هو السيطرة الكاملة على المنطقة.‏ ويضيف:“هذا لا يتعلق بحماس.. يجب أن ينظر إلى هذا في سياق جهد مستمر وبعمر عقود لضم أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية ببطء -ولكن بثبات. لم يكن هناك هجوم كبير شُن من الضفة الغربية، و”حماس” ليست هي القوة المهيمنة هناك. هذا يظهر أن الأمر لا يتعلق بحماس بقدر ما يتعلق بخطة الدولة الإسرائيلية طويلة الأجل للقضاء على فلسطين ومحوها من الخريطة”.‏
كان الاستعمار الاستيطاني الأوروبي في أميركا الشمالية وأستراليا مدفوعا بالرغبة في البحث عن أراض جديدة للاستغلال الاقتصادي والزراعي، وخلفيات دينية جزئيا (مفهوم“العناية الإلهية” لدى المستوطنين البيوريتانيين في أميركا). لكن الاستعمار الصهيوني في فلسطين مدفوع بعقيدة أيديولوجية قومية ودينية في آن واحد، حيث يتم تبرير الاستيلاء على الأرض تحت شعار“إقامة وطن قومي لليهود”، والاستناد إلى النصوص الدينية لتأكيد شرعية الاستيطان. وقد جاء المستعمرون الصهاينة من كل أطراف الأرض وأحرقوا السفن، حيث المغادرة ليست خيارا. وترك أحد يقاسمهم الأرض أو ينازعهم عليها ليس خيارا. والسماح بقيام كيان اسمه فلسطين على أي جزء من“إسرائيل الكبرى” ليس خيارا. وفي أحسن الأحوال، إذا لم يستطيعوا تهجير الفلسطينيين، فسوف يدفعوهم إلى مساحات ضيقة منفصلة ومسيجة من نوع“محميات” الهنود الحمر في أميركا، لـ”الحيوانات البشرية”، كما يقولون.. حتى أن المحميات الطبيعية تُقام لحماية شاغليها من الانقراض. لكن هذه محميات تقصد إلى تسريع الانقراض –أو الهجرة. هذا هو نوع المحميات، التي تقيم فيها“السلطة الفلسطينية”، والتي يُقترح على الفلسطينيين تسجيلها باسمهم شكليا، ولن تُسجل.
لا نريد المقاومة، أو لا نستطيع المقاومة، يعني الخروج من التاريخ. وليس هذا خيار الشعب الفلسطيني الصامد المقاوم غير المعجب إطلاقًا باجتهاد القيادة المفروضة عليه. والصمود لا يعني الوقوف في زاوية وتلقي الضربات بلا رد فعل. والفلسطينيون يعرفون تعقيد المهمة. إنهم يحاربون مباشرة الولايات المتحدة وأوروبا الاستعمارية مجتمعة، وكمية هائلة من المتواطئين المتوقعين وغير المتوقعين. لكن البديل عن الصمود والمقاومة هو نوع الفشل المتراكم الذي يجلبه الخلط الغبي بين السلام والاستسلام. والنتيجة أن الشعب الفلسطيني لم يقترب أبدا من الحرية منذ إسقاط خيار المقاومة. وفي الحقيقة، هذه حالة استثنائية تاريخية تعامل فيها قيادة شعب مُستعمر المقاومين فيه كأعداء ينبغي مطاردتهم واجتثاثهم –وكأن القيادة تعني فرض القبول بالعبودية على الأحرار!
ينبغي دائما تذكير كل الذين يلومون المقاومة، والذين يجبنون عن المقاومة، والذي يعلنون بغرابة أنهم يستطيعون المقاومة، بأن ما يواجهه الفلسطينيون هو استعمار – استيطاني- إحلالي – أيديولوجي - عقائدي لا يقبل مشروعه التسوية ولا القسمة، ولا التنازل، بالتعريف. إنه استعمار استيطاني إحلالي توسعي يقوم وجوده، موضوعيا، على عدم إنهاء وجود النقيض. إنه استعمار استيطاني، استيطاني، استيطاني... ويجب تكرار هذه الحقيقة إلى ما لا نهاية عل وهم المراهنين على“الطرق السلمية” يتبدد. وأمام هذا النوع القاسي من القسمة التي فُرضت على الفلسطينين، أي بديل عن المقاومة والتشبث بالبقاء في التاريخ برغم الألم، بكل السبل –وبالسلاح أينما توفر- تتركه هذه الحقيقة للفلسطينيين؟!

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