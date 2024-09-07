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لن نكون ضحايا سياسة نتنياهو

9/7/2024 3:16:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

"لن نكون ضحايا سياسة نتنياهو"، جملة تختصر القناعة الأردنية الرسمية والإيمان القوي بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال لن يتوانى عن إدخال المنطقة في حرب إقليمية، حيث تجده يستهدف إيران، ولبنان، فيما هو يمارس سياسة التطهير العرقي والترهيب عبر استهداف الضفة الغربية، تمهيدا لتهجير سكانها إلى المملكة، وهو ما بدا واضحا أيضا بالخريطة التي عرضها مؤخرا.
الولايات المتحدة والدول الغربية يدركون جيدا أن الأردن متمسك بخيار السلام، الذي سيعود بالأمن والاستقرار على المنطقة، ويدركون أيضا أن هذا الخيار ليس من المسلّمات التي لا رجعة عنها، أو كتابا مقدسا، خصوصا إذا ما بقي نتنياهو يمارس ذات السياسة وسط صمت دولي، وقد تمّ وضع هذه الدول بصورة الموقف الأردني القادم إن أقدم رئيس حكومة الاحتلال على خطته بتهجير سكان الضفة إلى المملكة.
ما يقوله الأردن بالعلن عن أن ذلك بمثابة إعلان حرب على المملكة، يبوح به أيضا في الغرف المغلقة خلال اجتماعات مع قادة العالم أجمع، ممن نجح الأردن في تغيير مواقفهم تجاه دولة الاحتلال والقضية الفلسطينية، وبادر البعض إلى نبذ نتنياهو وحكومته، وإلى الاعتراف بدولة فلسطين، وهذا الاعتراف ستخرجه للعلن قريبا أيضا دول أوروبية.
وزير الخارجية أيمن الصفدي أكد الخميس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أن أي محاولة لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية للمملكة هو بمثابة إعلان حرب على الأردن، وبالتأكيد لا ينطق الصفدي عن الهوى، فهو يمثل دولة ولا يمكنه إطلاق العنان لتصريحات وشعارات، وهذا ما يدفع بدولة الاحتلال إلى مهاجمة المملكة أينما وجدت إلى ذلك سبيلا، حيث تدرك جيدا أن هدفنا الرئيسي هو حماية الأردن ومصالحه، وهو أمر لا نقاش فيه، ولا يمكن أن يمنعه الإيمان الأردني بالسلام، أو باتفاقيته.
بعد تصريح أيمن الصفدي خرجت بعض التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قدرة الأردن على تنفيذ ما يهدد به وزير خارجيتنا، إن استمرت إسرائيل بسياسة استهداف الضفة وصولا إلى تهجير سكانها، وهي تساؤلات في أصلها واقعية نظرا للتحديات الصعبة التي تمر بها المملكة، والتحول في سياسات الدول في المنطقة، حيث يعتقد البعض أن هناك مبالغة في إطلاق التهديد والوعيد بمواجهة حكومة متطرفة، وإدارة أميركية لا تتوانى عن توفير الدعم اللازم لإبقاء إسرائيل آمنة وقوية.
لكن، هل يخرج أيمن الصفدي بهذه التصريحات من بنات أفكاره، دون تنسيق أو مرجعية؟ حتما هذا لا يحدث، فالصفدي يمثل سياسة المملكة الخارجية، التي تبني سياقها ضمن معطيات محددة، لا يمكن لها تجاوزها لإدراكها أن هذا الملف شائك وتتداخل فيه مواقف وسياسات دول كبرى تؤمن بأهمية استقرار المنطقة للعالم، فيما لن تسمح أميركا لنتنياهو بالوصول إلى هذه الدرجة من التطرف عبر تهجير فلسطينيي الضفة وتهديد الأردن.
إن هذا حدث فعلا، فلدى الأردن العديد من الأدوات القادر بها على لجم طموح نتنياهو؛ أدوات سياسية، وأمنية، وعسكرية، تدرك خطورتها دولة الاحتلال على استقرارها، فهذه الدولة التي لا تقوى على الدخول في حرب مع منظمة حزب الله، لن تفعلها مع الأردن، وستبقي على سياسة الاستفزاز، عبر استهداف الضفة، والمقدسات في القدس المحتلة، وستواصل محاولاتها الفاشلة في زعزعة الاستقرار الداخلي للمملكة، عبر بثّ سمومها، وهو الأمر الذي لم ولن ينجح رغم تعدد هذه المحاولات وشراستها في بعض الأحيان.
عندما تقول المملكة إن تهجير الفلسطينيين من الضفة هو بمثابة إعلان حرب على الأردن، فهي رسالة لإسرائيل تعلم جيدا أهدافها، وبناء عليها تبدل قراراتها قبل أن تتخذها، رغم علمنا أن ذلك لا يعني أنها ستكف عن المحاولة.

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