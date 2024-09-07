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ضبط ​متسولة بحوزتها مئات الدنانير في إربد

9/7/2024 3:14:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ضبطت وزارة التنمية الاجتماعية متسولة بالغة في إحدى مناطق محافظة إربد، بحوزتها مبلغ مالي قدره 778 دينار، نتيجة قيامها بالتسول، وتبيّن أنّ لديها قيد تسول سابق، حيث تم إجراء المقتضى القانوني بحقها، وتحويلها إلى مركز أمن مدينة إربد.

وذكرت الوزارة، في بيان صادر عن مديرية الاتصال والاعلام، اليوم السبت، أنّه بعد التدقيق والاستعلام عن المتسولين ممن يجري ضبطهم، يثبت أنهم مقتدرون مالياً، ويمتهنون التسوّل من خلال استغلال عطف المواطنين وإيهامهم بالفقر والمرض.

وشدّدت على أهمية تعاون المواطنين في جهود مكافحة التسوّل التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة، وعدم مساعدتهم، وضرورة توجيه المساعدات للجهات الخيرية التي تعمل إلى ايصالها لمستحقيها من الأسر الفقيرة والعفيفة المستحقة.

وأضافت الوزارة، أنها مستمرّة في جهودها لمكافحة التسول من خلال فرقها الميدانية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة على مدار الساعة، وتعمل على إجراء المقتضى القانوني بحق المتسولين، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتستقبل كافة الملاحظات الواردة اليها المتعلقة بالمتسولين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (0793344330)

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