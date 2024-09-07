ضبط ​متسولة بحوزتها مئات الدنانير في إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ضبطت وزارة التنمية الاجتماعية متسولة بالغة في إحدى مناطق محافظة إربد، بحوزتها مبلغ مالي قدره 778 دينار، نتيجة قيامها بالتسول، وتبيّن أنّ لديها قيد تسول سابق، حيث تم إجراء المقتضى القانوني بحقها، وتحويلها إلى مركز أمن مدينة إربد.
وذكرت الوزارة، في بيان صادر عن مديرية الاتصال والاعلام، اليوم السبت، أنّه بعد التدقيق والاستعلام عن المتسولين ممن يجري ضبطهم، يثبت أنهم مقتدرون مالياً، ويمتهنون التسوّل من خلال استغلال عطف المواطنين وإيهامهم بالفقر والمرض.
وشدّدت على أهمية تعاون المواطنين في جهود مكافحة التسوّل التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة، وعدم مساعدتهم، وضرورة توجيه المساعدات للجهات الخيرية التي تعمل إلى ايصالها لمستحقيها من الأسر الفقيرة والعفيفة المستحقة.
وأضافت الوزارة، أنها مستمرّة في جهودها لمكافحة التسول من خلال فرقها الميدانية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة على مدار الساعة، وتعمل على إجراء المقتضى القانوني بحق المتسولين، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتستقبل كافة الملاحظات الواردة اليها المتعلقة بالمتسولين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (0793344330)
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