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المحافظات تستعد للانتخابات بتأكيد أهمية تكثيف الاقتراع في إفراز مجلس يلبي التطلعات

9/7/2024 3:14:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فريق "الغد" محافظات- يطغى المشهد الانتخابي على الأجواء في مختلف محافظات المملكة، وذلك استعدادا للانتخابات النيابية يوم بعد غد الثلاثاء، وسط تأكيدات لأهمية التوجه إلى صناديق الاقتراع وانتخاب المترشحين الأكفياء، في مقابل دعوات لتجنب العزوف عن المشاركة لما لها من آثار سلبية على تشكيلة المجلس المقبل، بالإضافة إلى التركيز على أهمية وخصوصية الانتخابات المقبلة، كونها تأتي كثمرة جهود حثيثة لتحديث المنظومة السياسية، وإحداث تحول إيجابي بارز في أداء البرلمان تحديدا.
ووفق مواطنين وناشطين، فإن "الاستياء الذي يظهر عادة في أوساط الأردنيين من الأداء البرلماني على مدى مجالس نواب عديدة، بالإضافة إلى اتساع هوة الثقة بين المواطنين ومؤسسة البرلمان، مسائل لا يمكن حلها وتصويبها إلا بالمشاركة الواسعة في الاقتراع كونها تضمن اختيار مترشحين أكفاء ليكونوا نوابا في المجلس المقبل، لا سيما أن ذلك يفوت الفرصة على فوز مترشحين يستندون في سعيهم إلى الفوز على معايير مشوهة بعيدة كل البعد عن الكفاءة والخبرة والبرامج".
وأضافوا، "أنه من المهم أيضا أن يتخذ الجميع موقفا إيجابيا داعما لجهود التحديث السياسي، بوصفها فرصة تؤسس للوصول إلى حالة ديمقراطية أكثر تقدما، خصوصا أنه سيكون متاحا تشكيل حكومات برلمانية"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن "العزوف يعد شدا عكسيا ومن شأنه إبقاء المشهد السياسي في حالة دوران حول نفسه، بالإضافة إلى أنه يشكل دفعا للوراء لا إلى الأمام".
في محافظة البلقاء، أكد عدد من الناشطين والحزبيين، أن "المشاركة في الانتخابات النيابية واجب على كل مواطن واع ومسؤول، خصوصا في هذه المرحلة المهمة من مسيرة الدولة الأردنية"، موضحين، أن "الأردن يواجه تحديات جسيمة على المستويات السياسية والاقتصادية، تتطلب وجود مجلس تشريعي قوي وفاعل".
ووفق الناشط الاجتماعي هداج العدوان، "إننا في هذه المرحلة نحتاج إلى مجلس رقابي وتشريعي يعبر عن إرادة الشعب ويلبي طموحاته، الأمر الذي يتطلب من المواطنين المشاركة لاختيار ممثلين قادرين على القيام بواجباتهم تجاه الوطن والقضايا التي تمس المواطن"، لافتا إلى أن "اختيار أشخاص قادرين على حمل هذه الأمانة وتغيير الصورة النمطية للنواب لن يتحقق إلا بالمشاركة الإيجابية الفاعلة وصولا إلى الإصلاح المنشود".
وأضاف العدوان، "وصلنا إلى الأمتار الأخيرة من العرس الوطني وبتنا نرى اهتماما أكبر من قبل الناس، لأن القانون الانتخابي الذي رسخ المشاركة الحزبية أوجد العديد من الأسماء المطروحة القادرة على حمل همومهم إلى قبة البرلمان، بما تمتلكه من خبرة ودراية في المجالات السياسية والاقتصادية والتشريعية"، مضيفا: "إن خيار المقاطعة لن يخدم الوطن، بل سيحرم الكثيرين من المساهمة في التغيير الذي ننشده".
أما المواطن منصور الشافعي، فيشدد على "أهمية المشاركة في الانتخابات بشكل فاعل وإيجابي، لأن من سيصل إلى قبة البرلمان في النهاية هو من سيتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات التي تهم كل إنسان على امتداد الوطن، ويرسم مستقبله"، مضيفا، "علينا أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة لاختيار الممثل الأفضل والأنسب، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها".
من جهته، يقول الناشط فايز الرقيدي، "إن كنا نريد التغيير، فإن التغيير طريقه صناديق الاقتراع، فاختيار نواب أكفياء يأتي بالمشاركة الفاعلة"، مضيفا، "جميعنا ننتظر من مجلس النواب المقبل أن يسهم في تحسين أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية".
وبحسب رئيس اللجنة المركزية في الحزب الوطني الأردني الدكتور عمر السعد، فإن "المواطن الأردني يعيش مرحلة جديدة وهي المشاركة الحزبية المبنية على أساس انتخاب برامج حزبية وليس أشخاصا"، مضيفا، "هذا هو المطلوب خلال المرحلة التي نعيشها، لأن الوصول إلى حكومات حزبية برلمانية تتبنى وتقدم برامج إصلاحية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بات مطلبا شعبيا".
ويرى السعد، أن "الانتخابات الحالية تعد فرصة حقيقية لوضع الأحزاب تحت الاختبار، ومعرفة ما إذا كانت قادرة على القيام بواجبها الوطني أم أنها أحزاب شكلية وشخصية"، متوقعا، أن "تشهد الانتخابات ارتفاعا في نسبة التصويت وإقبالا على الصناديق مقارنة مع الدورات السابقة".
أما محافظة مادبا، فتشهد دعوات واسعة للمشاركة في الاقتراع، وسط تحذيرات من سلوكيات قد تظهر وتتعلق بشراء الأصوات من قبل بعض المترشحين.
المواطن محمد الشريف، يطالب الناخبين بكل أطيافهم ومكوناتهم، بالمشاركة في العملية الانتخابية واختيار المرشح الأمثل الذي سيمثلهم في مجلس النواب، مؤكدا أن "مشاركة الأحزاب في هذا العرس الوطني ستعزز العملية الانتخابية وتفعل مبدأ الديمقراطية، مما سيسهم في وصول مجلس تشريعي رقابي قادر على التشريع ومراقبة الأداء الحكومي لنهوض الأردن على مختلف الأصعدة".
وحث الشريف، الشباب تحديدا على ممارسة دورهم بكل شفافية ونزاهة، والمشاركة في العملية الانتخابية بعقلانية ووعي.
واتفق المواطن خالد محمود مع الشريف على "ضرورة المشاركة في الاقتراع ومحاربة المال الأسود، واختيار المترشح المناسب الذي يمتلك برنامجا مقنعا يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع"، مؤكدا أنه "سيختار مرشحه يوم الثلاثاء بكل وعي وقناعة"، مشددا في الوقت ذاته على أن "ممارسة الانتخاب هو حق للمواطنين ويجب المشاركة فيه لأن المواطنين هم من يشكلون ويساهمون في إخراج مجلس نيابي رقابي تشريعي قوي".
ومن وجهة نظر رئيس نادي القدس الثقافي في مخيم مادبا، الدكتور يوسف أبو سرور، فإن "هناك أهمية بالغة للمشاركة الفاعلة من جميع أطياف المجتمع الأردني في الانتخابات النيابية من أجل انتخاب مجلس نيابي تشريعي رقابي يمثل جميع الشعب الأردني"، مشيرا إلى أن "قانون الانتخاب الجديد أكد دور الأحزاب السياسية وأهمية مشاركتها لتشكيل حكومات برلمانية، لتكون مسؤولة عن تحفيز السلطة التنفيذية للاستمرار في مشروع الإصلاح الوطني الشامل".
ولفت أبو سرور، إلى أن "القانون الجديد أعطى أولوية وأهمية للشباب والمرأة ليكون لهما موقع متقدم في مجلس النواب المقبل، آملين أن ينتخب المواطنون ممثليهم الأكفياء الذين يعملون من أجل مصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن المال الأسود".
كما أكد رئيس منتدى بيت مادبا الثقافي، فوزان الحوراني، أن "القانون الحالي للانتخاب يفتح قنوات جديدة لانخراط العمل في موجة الانتخابات النيابية"، مشيرا إلى "أهمية الحياة الحزبية التي تعد العصب الحقيقي للنهج الديمقراطي السياسي".
بدوره، قال رئيس لجنة الانتخاب في محافظة مادبا، المهندس غالب الحماد، إن "الاستعدادات للعملية الانتخابية ممتازة جدا في مختلف مناطق المحافظة"، مرجحا، في حديث إلى "الغد"، أن تصل نسبة الاقتراع إلى 50 %".
وأكد الحماد، أن "المواطنين في محافظة مادبا نموذج للتعاون والالتزام بكافة الأنظمة والقوانين المرتبطة بانتخابات مجلس النواب العشرين".
إلى محافظة عجلون، حيث ما يزال الحراك الانتخابي مشتعلا، خصوصا في الأيام الأخيرة التي تسبق موعد الصمت الانتخابي، ويتمثل ذلك باستمرار عقد المهرجانات الخطابية التي تحاول القوائم من خلالها حشد أكبر عدد من المواطنين لإظهار مقدرتهم على المنافسة وتحقيق الفوز.
كما ينشط في هذه الأثناء، وبشكل مكثف، عمل اللجان المختلفة المسؤولة عن عملية تنظيم وإعداد كشوفات الناخبين بهدف التأكد من اقتراع أكبر عدد ممكن من أنصارهم ومؤيديهم، وتسهيل عملية وصولهم إلى مراكز وصناديق الاقتراع، خصوصا النساء وكبار السن، فيما تسعى لجان أخرى إلى زيارة الناخبين والتقائهم في منازلهم في محاولة لاستمالتهم وإقناعهم بالتصويت للقوائم والمترشحين، عبر عرض برامج تلك القوائم وخططهم المستقبلية في حال فوزهم لتقديم الخدمات المختلفة.
ويرى مراقبون وناشطون، أن ما تشهده المحافظة من حراك انتخابي نشط وغير مسبوق، سيرفع من شدة التنافس، وبالتالي تسجيل نسب اقتراع كبيرة قد تتجاوز الدورات السابقة، بحيث قد تتراوح النسبة بين 55 - 60 % من مجموع الناخبين المسجلين في الكشوفات النهائية، والذي يزيد على 116 ألف ناخبة وناخبة.
ويؤكد الناشط والمحامي جمال الخطاطبة، أهمية مشاركة الجميع في عملية الاقتراع التي باتت وشيكة لاختيار من يرونهم يحملون همومهم وطموحاتهم ولديهم برامج انتخابية واقعية وممكنة التحقيق على صعيد الوطن عامة، والمحافظة خاصة، مبيناً أن أي غياب أو مقاطعة من الناخبين يعني أن الفرصة ستكون مواتية لنجاح من هم أقل كفاءة وقدرة على العمل العام وتقديم الخدمة الفاعلة لمنطقتهم.
أما الناشط عمر الزغول، فيقول، إن "المشاركة الفاعلة في يوم الانتخاب تعني لنا اختيار الأفضل، سواء من المترشحين على القوائم المحلية أو الحزبية"، مؤكدا "وجود العديد من المترشحين من الكفاءات والطاقات الشابة وذوي الخبرة القادرين على تلبية طموح المواطنين وتشكيل مجلس نيابي قادر على النهوض بمسؤولياته الوطنية رقابة وتشريعا".
وفي محافظة جرش، تبرز الدعوات لحشد أكبر عدد من الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، واختيار المترشح المناسب لضمان التمثيل الناجح في المجلس النيابي المقبل، لا سيما أن الآمال تتجه إلى برلمان يعيد ثقة المواطنين ويلبي تطلعاتهم وطموحاتهم.
ويرى الناشط نصر العتوم، أن "العزوف عن المشاركة، ليس حلا لمشكلة التجارب الفاشلة السابقة لبعض النواب، والأولى أن يقوم الناخبون باختيار المترشح المناسب، لا سيما أن الفرصة أمامهم بعد يومين لاختيار مرشح مناسب، خصوصا أن عدد القوائم الانتخابية كبير وعدد المترشحين فيها كثير، وتوجد قوائم حزبية كذلك وهي على تماس مباشر مع المواطنين".
وأضاف العتوم، أنه "يجب على جميع فئات المجتمع ممارسة حقهم الدستوري في اختيار مترشح مناسب لتجنب خيبات الأمل التي يمرون بها في كل دورة انتخابية، لا سيما أن لكل قائمة برنامجا انتخابيا خاصا بها، حيث يقومون حاليا بجولات مكثفة على الناخبين وعقد لقاءات واجتماعات على مدار الساعة".
من جانبه، قال الحاج علي عبد الحميد، إنه "اعتاد منذ عشرات السنين على ممارسة حقه الدستوري في الاقتراع، كونه يجب على الجميع المشاركة فيه واختيار المترشح المناسب والكفؤ، ومن حق كل مواطن اختيار من يمثله بمنطقية وواقعية بعيدا عن العشائرية والمناطقية وأي اعتبارات أخرى، لضمان إفراز مجلس نيابي قوي وسياسي متزن يؤدي دوره على أكمل وجه".
ومن محافظة إربد، يقول المواطن سليم سمارة، إن "المشاركة الانتخابية تعكس مدى التأثير على المسيرة الديمقراطية، وكلما كانت هناك نسبة أعلى في التصويت، زادت فرص إفراز مجلس نيابي قوي، بحيث يشعر المواطن أن لصوته تأثيرا قويا في إحداث التغيير المنشود"، مضيفا، أن "المشاركة في الاقتراع، واجب وطني على كل مواطن وهو استحقاق دستوري يجب استغلاله لإفراز مجلس نيابي قوي يمثل جميع المواطنين، بينما العزوف سيفرز مجلسا ضعيفا".
ووفق المواطن محمد أبو طبنجة، فإن "هناك أهمية كبيرة لما تم تحقيقه في جانب الإصلاح السياسي، ما يؤشر إلى أن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح لتعزير الحريات وتعزيز الديمقراطية وإشراك المواطن في صنع القرار".
وتقول الأربعينية مها خالد، إنها "تحرص على المشاركة في العملية الانتخابية رغم خيبات الأمل التي حصلت في الدورات السابقة من النواب السابقين"، لكنها تؤكد "استعدادها للمشاركة في الاقتراع يوم الثلاثاء، خصوصا أن هذه الدورة مختلفة عن سابقاتها".
وفي العقبة، التي تكتظ فيها المناطق التي خصصتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للدعاية الانتخابية، بصور القوائم الوطنية والمحلية والمترشحين وشعاراتهم الانتخابية، بالإضافة إلى المهرجانات الخطابية في المقرات الانتخابية، يقول الناشط الشبابي عمر العشوش، إن "المشاركة بالاقتراع بمثابة واجب وطني على كل من يحق له التصويت لاختيار من يمثل الشعب تحت قبة البرلمان، لما في ذلك من أهمية في شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية".
وأضاف العشوش، "كلما كان لصوت الناخب تأثير قوي في العملية الانتخابية، زاد تأثير ذلك في المسيرة الديمقراطية التي تسير على نهج سليم في المملكة".
أما المواطن محمد الدلابيح، فيرى أن "الأردن يواجه العديد من التحديات كالبطالة والفقر والمديونية وغيرها، لذا، فإن الانتخابات والمشاركة واختيار المترشح الأفضل والأقدر على أن يكون فعالا ومشاركا، أمر مهم في مواجهة المعضلات التي تواجهها الدولة، ويندرج تحت باب الواجب الوطني الذي لا يقل عن واجب الدفاع عن الوطن".
ويرى الناشط الحزبي محمد عبيدات، أن "المشاركة الانتخابية تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه مسؤولياته الوطنية، وأنه يعرف كيف يختار المترشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته وفقاً لطموحاته ورؤيته الخاصة".
وأشار عبيدات، إلى أن "التعديلات التي جرت على القوانين تبعث رسائل واضحة ترد على التخوفات غير المبررة التي يبثها بعض المشككين لعدم استمرارية وتراجع العمل السياسي في الأردن في ظل التشريعات سارية المفعول"، داعياً إلى "ضرورة مغادرة ذهنية الانتخاب على أسس مصلحية أو انتخاب نواب خدمات، والاهتمام بأصحاب البرامج، لأن مجلس النواب هو للتشريع والرقابة على أداء الحكومات".
وفي محافظة الكرك، ارتفعت وتيرة المنافسة بين القوائم الانتخابية في مختلف مناطق المحافظة مع اقتراب يوم الاقتراع، وذلك من خلال تكثيف الزيارات الانتخابية، بينما خلت المحافظة من أي دعوات لمقاطعة الانتخابات خلافا لجولات انتخابية سابقة.
وشهدت المحافظة خلال الأيام الماضية، مهرجانات انتخابية تخللها دعوات لزيادة نسبة الاقتراع بين مؤيدي المترشحين، خصوصا ذوي القواعد العشائرية الكبيرة، حيث أكد متحدثون بتلك المهرجانات، أهمية المشاركة بيوم الاقتراع، حرصا على إيصال المترشح الذي يستحق الوصول إلى مجلس النواب.
وبحسب الناشط السياسي ناصر الحباشنة، فإن "هناك حالة من الإجماع العام بمحافظة الكرك لدى المواطنين على ضرورة حشد كافة المواطنين للاقتراع، على اعتبار أن يوم الاقتراع هو يوم وطني لاختيار مجلس نواب أردني من المترشحين ذوي الكفاءة".
وشدد الحباشنة، على أن "تسجيل المحافظة أعلى عدد مترشحين (117) وكذلك أعلى عدد قوائم (17)، يعد دليلا على شدة الاهتمام بالانتخابات النيابية، كونها أحد أهم أشكال المشاركة السياسية".

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