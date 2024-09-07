كلوب يحتفل بـلم شمل المدرسة بعد عودته إلى مقعد التدريب في دورتموند

شبّه يورغن كلوب مدرب بوروسيا دورتموند السابق عودته إلى مقاعد المدربين في تكريمية السبت بـ"لم شمل المدرسة"، بعد تسع سنوات من آخر مباراة له كمدرب للفريق الألماني قبل انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي.

وكرّم دورتموند لاعبيه السابقين البولنديين ياكوب بلاشيكوفسكي (38 عاما) ولوكاس بيشتشيك (39 عاما) اللذين قادا تشكيلتين ضمتا العديد من أساطير النادي، بالإضافة إلى مدرب الفريق الحالي نوري شاهين.

وأمام 82 ألف مشجع في ملعب "فيستفالن شتاديون"، قاد كلوب فريق بلاشيكوفسكي للفوز بنتيجة 5-4.

قال كلوب (57 عاما) لشبكة سكاي الألمانية "لقد كان الأمر أشبه بلمّ شمل المدرسة"، مضيفا "هذا ما حلمت به دائما: أن نلتقي مرة أخرى في الحياة ونقضي وقتا ممتعا معا".

وتابع "الأمر أشبه بالعودة إلى المنزل. هناك الكثير من الذكريات الرائعة. من الجميل أن نرى الجماهير مرة أخرى".

وأمضى كلوب سبع سنوات كمدرب لدورتموند، قاده خلالها للفوز بلقب الدوري مرتين (2011 و2012) والكأس (2012)، إضافة إلى بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 في ويمبلي، حيث خسر أمام الغريم التقليدي بايرن ميونيخ.

وقرر كلوب، الذي تنحى عن منصبه كمدرب لليفربول في نهاية الموسم الماضي بسبب الإرهاق، الابتعاد عن مقاعد المدربين بعد 23 عاما قضاها من بدء مسيرته الفنية، اذ قال في يوليو "اعتبارا من اليوم، هذا هو كل شيء بالنسبة لي كمدرب".

سخر كلوب ضاحكا من اللاعبين المتقدمين في السن، قائلا "كان لدينا الكثير من الوزن الزائد في الهجوم ووسط الملعب والدفاع اليوم".

كما ودّع دورتموند أيضا مدافعه ماتس هوملز (35 عاما) المنتقل إلى روما الإيطالي في الصيف.

وكان هوملز، الذي خاض 508 مباريات مع دورتموند، أحد اللاعبين القلائل الحاليين الذين نزلوا إلى الملعب.

عبّر هوملز عن مشاعره، قائلا "إنه مزيج من الفرح والحزن. لقد قضيت الكثير من مسيرتي الكروية هنا".