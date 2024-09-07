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الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله ذاتيا في القدس

9/7/2024 3:13:59 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا على هدم منزله ذاتيا في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن رائد الرجبي على هدم منزله المكون من شقتين له ولنجله، بحجة البناء دون ترخيص.

وأضافت، أن أكثر من عشرة أفراد يقطنون في المنزل الذي بني عام 2014، وهذه المرة الثالثة التي يجبر فيها الرجبي على هدم منزله ذاتيا.

يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.

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