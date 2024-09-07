ليلة مختلفة لعاشور في جدة

(MENAFN
- Al Watan)
أحيا الفنان
تامر عشور حفلاً غنائيا، مساء أمس، بمدينة جدة في عبادي الجوهر أرينا، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA) وتنظيم شركة بنش مارك.
وقدم عاشور خلال الحفل باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور منها "هيجيلي موجوع، هتوحشنا، كل يوم، قولولو سماح".
وشهدت اغاني الحفل تميزاً واضحاً بقيادة المايسترو الكبير هاني فرحات حيث أضاف الإيقاع الخليجي في معظم الأغاني التي قدمها عاشور.
وصرح عاشور في ختام الحفل بأن علاقته مع جمهور جدة علاقة استثنائية كانت واضحة خلال تفاعلهم في الحفل.
وأضاف بأنه تشرف بالغناء في عبادي الجوهر أرينا، مبدياً اعجابه بالإمكانيات الكبيرة التي المتوفرة بالأرينا التي مكنت الجمهور من الاستمتاع بالحفل.
MENAFN07092024000089011017ID1108647809
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.