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ليلة مختلفة لعاشور في جدة

9/7/2024 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أحيا الفنان تامر عشور حفلاً غنائيا، مساء أمس، بمدينة جدة في عبادي الجوهر أرينا، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA) وتنظيم شركة بنش مارك.
وقدم عاشور خلال الحفل باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور منها "هيجيلي موجوع، هتوحشنا، كل يوم، قولولو سماح".
وشهدت اغاني الحفل تميزاً واضحاً بقيادة المايسترو الكبير هاني فرحات حيث أضاف الإيقاع الخليجي في معظم الأغاني التي قدمها عاشور.
وصرح عاشور في ختام الحفل بأن علاقته مع جمهور جدة علاقة استثنائية كانت واضحة خلال تفاعلهم في الحفل.
وأضاف بأنه تشرف بالغناء في عبادي الجوهر أرينا، مبدياً اعجابه بالإمكانيات الكبيرة التي المتوفرة بالأرينا التي مكنت الجمهور من الاستمتاع بالحفل.

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