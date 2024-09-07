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ماسك يطلق Colossus العملاق

9/7/2024 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي التابعة للملياردير إيلون ماسك (xAI) مؤخرًا على الإنترنت الكمبيوتر الخارق (Colossus) المصمم لتدريب النموذج اللغوي الكبير المعروف باسم (Grok)، الذي ينافس منصة الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة (ChatGPT-4) من شركة (OpenAI).
في حين أن (Grok) يقتصر على المشتركين برسوم في منصة التواصل الاجتماعي ((إكس)) المملوكة لماسك، يتكهن العديد من خبراء شركة تسلا بأنه سيشكل في النهاية آلية الذكاء الاصطناعي، الذي يعمل على تشغيل الروبوت البشري (Optimus) الخاص بالشركة. وتشير تقديرات ماسك إلى أن مشروع الكمبيوتر الخارق قد يدر على تسلا أرباحًا سنوية تبلغ تريليون دولار، حسب موقع (fortune).
ويقع مركز بيانات (xAI) الجديد في ولاية تينيسي، ويضم 100 ألف معالج (Nvidia) القياسي (Hopper H100)، أكثر من أي مجموعة حوسبة ذكاء اصطناعي فردية أخرى. ووصف ماسك (Colossus) أنه ((أقوى نظام تدريب للذكاء الاصطناعي في العالم))، مشيرًا إلى أن إنجازه ((من البداية إلى النهاية، تم ذلك في 122 يومًا))، وفق تدوينة على منصة إكس.
ويقدر ماسك أنه سيضاعف سعة الحوسبة الخاصة بـ(Colossus) في غضون أشهر، بمجرد أن يتمكن من شراء 50 ألف شريحة من سلسلة (H200) الجديدة الأكثر تقدمًا من (Nvidia)، والتي تبلغ قوتها ضعف قوتها تقريبًا.

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