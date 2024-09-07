ماسك يطلق Colossus العملاق

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي التابعة للملياردير إيلون ماسك (xAI) مؤخرًا على الإنترنت الكمبيوتر الخارق (Colossus) المصمم لتدريب النموذج اللغوي الكبير المعروف باسم (Grok)، الذي ينافس منصة الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة (ChatGPT-4) من شركة (OpenAI).
في حين أن (Grok) يقتصر على المشتركين برسوم في منصة التواصل الاجتماعي
((إكس)) المملوكة لماسك، يتكهن العديد من خبراء شركة تسلا بأنه سيشكل في النهاية آلية الذكاء الاصطناعي، الذي يعمل على تشغيل الروبوت البشري (Optimus) الخاص بالشركة. وتشير تقديرات ماسك إلى أن مشروع الكمبيوتر الخارق قد يدر على تسلا أرباحًا سنوية تبلغ تريليون دولار، حسب موقع (fortune).
ويقع مركز بيانات (xAI) الجديد في ولاية تينيسي، ويضم 100 ألف معالج (Nvidia) القياسي (Hopper H100)، أكثر من أي مجموعة حوسبة ذكاء اصطناعي فردية أخرى. ووصف ماسك (Colossus) أنه ((أقوى نظام تدريب للذكاء الاصطناعي في العالم))، مشيرًا إلى أن إنجازه ((من البداية إلى النهاية، تم ذلك في 122 يومًا))، وفق تدوينة على منصة إكس.
ويقدر ماسك أنه سيضاعف سعة الحوسبة الخاصة بـ(Colossus) في غضون أشهر، بمجرد أن يتمكن من شراء 50 ألف شريحة من سلسلة (H200) الجديدة الأكثر تقدمًا من (Nvidia)، والتي تبلغ قوتها ضعف قوتها تقريبًا.
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