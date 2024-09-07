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زحل يتقابل مع الشمس .. غدا - جريدة الوطن السعودية

9/7/2024 3:13:25 PM
(MENAFN- Al Watan) يصل كوكب زحل إلى حالة التقابل مع الشمس في سماء الأرض يوم غد الأحد، حيث سيكون قرص الكوكب مضاء بنسبة 100% بنور الشمس وسيبلغ قطر قرصه 19.0 ثانية قوسية ولمعانه الظاهري (+0.4) سيظهر زحل أكبر بنسبة 39% وأكثر سطوعا بمقدار 1.7 درجة وبالتزامن مع ذلك سيكون في أقرب مسافة منا.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن التقابل يمثل منتصف أفضل وقت في السنة لرؤية زحل وأقماره نظراً لأن الأرض أقرب إلى الكوكب بحوالي 300 مليون كيلومتر لأنهما على نفس الجانب من الشمس مقارنة عندما يكون الكوكب في الاقتران الشمسي ولكن حتى عندما يكون زحل في أقرب نقطة له من الأرض فهو لا يزال بعيداً حيث سيكون على مسافة 1,278,568,122 كيلومتراً. وبين أن كوكب زحل سيرصد فوق الأفق الشرقي بعد غروب الشمس وبداية الليل حيث سيبدو كنقطة ذهبية للعين المجردة لمعانه ويصل أعلى نقطة في السماء عند حوالي منتصف الليل وسيغرب في الجنوب الغربي مع شروق الشمس ما يعني بأنه سيكون مشاهداً طوال الليل وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير زحل وأقماره.
وأشار أبو زاهرة إلى أنه عند رصد زحل من خلال تلسكوب متوسط الحجم لن يشاهد المنظر الجميل لحلقات الكوكب لأنها حالياً مائلة فقط بمقدار 3.7 درجات بالنسبة لنا مما يجعلها تبدو نحيلة للغاية بعكس السنوات السابقة عندما يتم كانت بزاوية ميل أوسع.
يُشار إلى أن زحل هو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في النظام الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة، يمتلك العديد من الحلقات التي تتكون من قطع صغيرة من الجليد ، ويضم زحل 62 قمرا موثقاً ، تمت تسمية 53 منها فقط و13 قمراً منها أقطارها أكبر من 50 كيلومترا لذلك فإن هذا الكوكب عالم جميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى عند مشاهدته عبر التلسكوب.

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