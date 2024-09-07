خضروات تساعد على خفض الضغط

MENAFN - Khaberni) خبرني -أظهرت تجربة جديدة أن مجموعة الخضروات التي تجمع البروكلي والملفوف (الكرنب) والقرنبيط لها تأثير كبير على صحة القلب، من خلال خفض ضغط الدم.





وتوصلت النتائج إلى أن تناول 4 حصص من الخضروات يومياً لمدة أسبوعين أدى إلى خفض ملحوظ في القراءة العليا لضغط الدم.





وأجريت الدراسة في إديث كوان في أستراليا، ووفق "ستادي فايندز"، استهلك المشاركون حوالي 300 غرام (حوالي 4 حصص) من مزيج من البروكلي والكرنب والقرنبيط والملفوف يومياً لمدة أسبوعين، والتي تنتمي للخضروات الصليبية.





وتمت مقارنة نتائج ضغط الدم مع مجموعة أخرى استهلكت نفس الكمية من خضروات جذرية، مثل البطاطس والقرع والبطاطا الحلوة والجزر.





وبعد أسبوعين فقط من تناول الخضروات الصليبية، شهد المشاركون انخفاضاً متوسطاً في ضغط الدم الانقباضي على مدار 24 ساعة بمقدار 2.5 ملم زئبق، مقارنة بالتدخل الضابط.





التأثير على القلب

وكان هذا التأثير أكثر وضوحاً خلال ساعات النهار، بمتوسط ​​انخفاض قدره 3.6 ملم زئبق.





ولاحظ الباحثون أن هذا الانخفاض يمكن أن يترجم إلى انخفاض خطر الإصابة بأحداث القلب والأوعية الدموية الرئيسية، بنسبة 5% تقريباً.





والمثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أيضاً أن المشاركين الذين تناولوا الخضروات الصليبية كانت لديهم مستويات أقل من الدهون الثلاثية في دمائهم، مقارنة بتناولهم للخضروات الجذرية.