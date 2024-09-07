خضروات تساعد على خفض الضغط

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- Khaberni) خبرني -أظهرت تجربة جديدة أن مجموعة الخضروات التي تجمع البروكلي والملفوف (الكرنب) والقرنبيط لها تأثير كبير على صحة القلب، من خلال خفض ضغط الدم.
وتوصلت النتائج إلى أن تناول 4 حصص من الخضروات يومياً لمدة أسبوعين أدى إلى خفض ملحوظ في القراءة العليا لضغط الدم.
وأجريت الدراسة في جامعة إديث كوان في أستراليا، ووفق "ستادي فايندز"، استهلك المشاركون حوالي 300 غرام (حوالي 4 حصص) من مزيج من البروكلي والكرنب والقرنبيط والملفوف يومياً لمدة أسبوعين، والتي تنتمي للخضروات الصليبية.
وتمت مقارنة نتائج ضغط الدم مع مجموعة أخرى استهلكت نفس الكمية من خضروات جذرية، مثل البطاطس والقرع والبطاطا الحلوة والجزر.
وبعد أسبوعين فقط من تناول الخضروات الصليبية، شهد المشاركون انخفاضاً متوسطاً في ضغط الدم الانقباضي على مدار 24 ساعة بمقدار 2.5 ملم زئبق، مقارنة بالتدخل الضابط.
التأثير على القلب
وكان هذا التأثير أكثر وضوحاً خلال ساعات النهار، بمتوسط انخفاض قدره 3.6 ملم زئبق.
ولاحظ الباحثون أن هذا الانخفاض يمكن أن يترجم إلى انخفاض خطر الإصابة بأحداث القلب والأوعية الدموية الرئيسية، بنسبة 5% تقريباً.
والمثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أيضاً أن المشاركين الذين تناولوا الخضروات الصليبية كانت لديهم مستويات أقل من الدهون الثلاثية في دمائهم، مقارنة بتناولهم للخضروات الجذرية.
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