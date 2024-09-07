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قواعد لروتين غسل شعر مثالي

9/7/2024 3:04:09 PM
(MENAFN- Al Watan) نوع الشعر:
يجب أن تغسل النساء شعرهن كل يوم إلى يومين إذا كانت فروة رأسهن دهنية.
سيحتاج ذوو الشعر الرقيق أو الأملس أيضًا إلى غسل شعرهم يوميًا أو كل يومين.
إذا كان لديك شعر مجعد، فيجب أن غسل شعرك نحو مرة أو مرتين في الأسبوع.
توازن الفروة:
ينصح باستخدام شامبو طبي مضاد للقشرة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وشطف شعرك بالماء يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع للتخلص من القشرة.
نمو الشعر:
ينصح بالاستثمار في شامبو طبيعي مضاد للحساسية أو شامبو طبيعي وفلتر دش ((لتقليل مستويات الكلور في الماء))، ويجب تدليك فروة رأسك بشكل متكرر، واستخدام مشط لطيف للقيام بذلك، وتجنب الحرارة من أدوات فرد الشعر ومجففات الشعر، حيث يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى إتلاف بصيلات الشعر.

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