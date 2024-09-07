قواعد لروتين غسل شعر مثالي

(MENAFN
- Al Watan)
نوع الشعر:
يجب أن تغسل النساء شعرهن كل يوم إلى يومين إذا كانت فروة رأسهن دهنية.
سيحتاج ذوو الشعر الرقيق أو الأملس أيضًا إلى غسل شعرهم يوميًا أو كل يومين.
إذا كان لديك شعر مجعد، فيجب أن غسل شعرك نحو مرة أو مرتين في الأسبوع.
توازن الفروة:
ينصح باستخدام شامبو طبي مضاد للقشرة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وشطف شعرك بالماء يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع للتخلص من القشرة.
نمو الشعر:
ينصح بالاستثمار في شامبو طبيعي مضاد للحساسية أو شامبو طبيعي وفلتر دش ((لتقليل مستويات الكلور في الماء))، ويجب تدليك فروة رأسك بشكل متكرر، واستخدام مشط لطيف للقيام بذلك، وتجنب الحرارة من أدوات فرد الشعر ومجففات الشعر، حيث يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى إتلاف بصيلات الشعر.
MENAFN07092024000089011017ID1108647760
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.