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القطين تستهوي زوار كرنفال بريدة

9/7/2024 3:04:08 PM
(MENAFN- Al Watan) استقطبت فعالية ((القطين)) زوار كرنفال تمور بريدة، والتي تستعرض لمحات تاريخية ومرحلية من حياة البادية في منطقة القصيم، وتجسّد تراث الحياة في البادية، قبل التحول لحياة الحضارة والمدنية. وتنقل القطين بعضًا من عادات وتقاليد تلك المرحلة وما تميّز فيها من خصال حميدة، كالكرم، والتكاتف، وطرق التنقل من مكان إلى آخر، كما تتناول أسلوب حياة الناس في نقل النخيل على الإبل، للحصول على التمور وتخزينها. و((القطين)) هم مجموعة من الأسر التي تعيش في البادية، حيث تربطهم روابط متعددة، ومنها صلة القرابة، والمصير المشترك. يذكر أن الكرنفال يقدم 18 فعالية، ومنها قرية التمور، وسوق التمور القديم، والقطين، وخراف التمور، وزيبلاين النخيل، إضافة إلى فعاليات هيئة فنون الطهي، وتيلي ماتش النخيل، وازرع نخلتك، إلى جانب معارض الصناعات التحويلية والأسر المنتجة والحرفيين، والأمسيات الشعرية والفرق الشعبية، وغيرها من الفعاليات الهادفة والحيوية.

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