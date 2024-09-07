خريف بيش
التاريخ
9/7/2024 3:04:08 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تحولت محافظات جازان بعد موسم الأمطار إلى بساط أخضر وبساتين ممتدة على مد النظر راسمة لوحات فنية، بينما انطلقت فعاليات موسم خريف محافظة بيش تحت شعار ((خريف بيش))، التي شارك في تنفيذها العديد من أبناء وبنات المحافظة.
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