Sunday, 08 September 2024 12:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خريف بيش

9/7/2024 3:04:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تحولت محافظات جازان بعد موسم الأمطار إلى بساط أخضر وبساتين ممتدة على مد النظر راسمة لوحات فنية، بينما انطلقت فعاليات موسم خريف محافظة بيش تحت شعار ((خريف بيش))، التي شارك في تنفيذها العديد من أبناء وبنات المحافظة.

MENAFN07092024000089011017ID1108647758

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث