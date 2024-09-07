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العلامات الدقيقة للسرطان لم تعد مخفية

9/7/2024 3:04:07 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح العلماء في تطوير أداة رائدة من شأنها أن تحدث ثورة في كيفية اكتشاف سرطان الرئة في مراحله الأولى، وهو ما ينقذ أرواحًا لا حصر لها. تخيل أنك وجدت حبة رمل واحدة في حوض سباحة بحجم أوليمبي مليء بمليار حبة رمل أخرى. الآن تخيل أن حبة الرمل هذه قد تنقذ حياة إنسان. هذا هو مستوى الدقة الذي حققه الباحثون في معهد كوريا لعلوم المواد (KIMS)، الذين ابتكروا شريحة شديدة الحساسية يمكنها اكتشاف الطفرات في الحمض النووي المرتبطة بالسرطان عند تركيزات منخفضة تصل إلى جزء واحد في المليار.
مزيج ذكي
إن جوهر هذا الابتكار هو مزيج ذكي من تقنيات النانو وتضخيم الجينات. ابتكر الباحثون سطحًا خاصًا مغطى بأعمدة نانوية ذهبية - وهي غابة مجهرية من الأشجار الذهبية التي تعزز وضوح الإشارات الفلورية، مما يجعل من السهل اكتشاف العلامات الدالة على الحمض النووي للسرطان. ولكن السحر الحقيقي يكمن في كيفية تحضير عينة الحمض النووي. طور الفريق طريقة لتضخيم الحمض النووي المتحور بشكل انتقائي مع قمع تضخيم الحمض النووي الطبيعي. الأمر أشبه برفع مستوى الصوت على همسة خافتة مع كتم ضوضاء عالية في الخلفية في نفس الوقت.
وكانت النتائج مذهلة. ففي دراسة سريرية شملت 83 فردًا ــ بما في ذلك مرضى مصابون بمراحل مختلفة من سرطان الرئة وأفراد أصحاء ــ أظهرت الشريحة حساسية مذهلة بلغت 93% في الكشف عن السرطان ودقة تامة بنسبة 100% في تحديد العينات غير السرطانية. ويتجاوز هذا المستوى من الدقة الأساليب الحالية إلى حد كبير، وخاصة في حالة السرطان في مراحله المبكرة التي كثيرًا ما تغفلها الاختبارات التقليدية.
تقنية عميقة
يقول الدكتور مين يونج لي، أحد الباحثين الكبار في المشروع، في بيان: ((نظرًا لقدرته على الكشف الشامل عن الطفرات السرطانية المختلفة بأعلى مستوى من الحساسية الفائقة في العالم، فإنه يمكن أن يصبح لاعبًا رائدًا في سوق التشخيص المبكر للسرطان وعلاجه مراقبة تكراره. نتوقع أن يؤدي هذا إلى تحسين معدل البقاء على قيد الحياة ونوعية حياة مرضى السرطان بشكل كبير)).
إن الآثار المترتبة على هذه التقنية عميقة. فسرطان الرئة، الذي يمثل محور هذه الدراسة في مجلة Small Science، غالبًا ما يتم تشخيصه متأخرًا. وفي هذه المرحلة، تكون خيارات العلاج محدودة، ومعدلات البقاء على قيد الحياة منخفضة. وقد يؤدي اختبار الدم الذي يمكنه الكشف بشكل موثوق عن سرطان الرئة في مراحله المبكرة إلى تحسين نتائج المرضى بشكل كبير.
وعلاوة على ذلك، يسمح تصميم الشريحة بالبحث عن طفرات متعددة في وقت واحد، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات لفحص السرطان. وفي حين ركزت هذه الدراسة على سرطان الرئة، فإن التكنولوجيا الأساسية يمكن تكييفها للكشف عن أنواع أخرى من السرطان أيضًا.

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