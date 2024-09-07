غدا.. انطلاق أولى فعاليات مسار الأدب والثقافة والتراث في غرفة الخرج

(MENAFN
- Al Watan)
تنطلق غدا أولى فعاليات مسار الأدب والثقافة والتراث في غرفة الخرج، حيث سيُعقد اللقاء الأول بعنوان "تاريخ الشفوي بالمملكة" بعد صلاة المغرب مباشرة على مسرح الغرفة التجارية بالخرج. سيستضيف اللقاء كلاً من الأديب محمد بن عبدالرازق القشعمي والأستاذ دكتور عبداللطيف بن محمد الحميد أستاذ التاريخ الذي سيقدم رؤى عميقة حول تاريخ الشفوي في المملكة.
وسيدير اللقاء علي الدريهم الذي سيتولى إدارة وتنسيق المسار الثقافي والأدب والتراث.
تستمر المسارات الثقافية كل أحد حيث يتولى إدارة مسار الإعلام والاتصال سعود الضحوك بينما يتولى محمد الحطيم إدارة المسار الرياضي
وتدير منى الصامطي نوافذ نسائية.
وتدعو غرفة الخرج جميع المهتمين بالحضور والمشاركة في هذا اللقاء المميز الذي يهدف إلى إثراء النقاش حول تاريخ الشفوي في المملكة وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي وستكون فرصة رائعة للتواصل مع الأدباء والمفكرين والمساهمة في الحوار الثقافي.
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