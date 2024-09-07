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غدا.. انطلاق أولى فعاليات مسار الأدب والثقافة والتراث في غرفة الخرج

9/7/2024 3:04:07 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق غدا أولى فعاليات مسار الأدب والثقافة والتراث في غرفة الخرج، حيث سيُعقد اللقاء الأول بعنوان "تاريخ الشفوي بالمملكة" بعد صلاة المغرب مباشرة على مسرح الغرفة التجارية بالخرج. سيستضيف اللقاء كلاً من الأديب محمد بن عبدالرازق القشعمي والأستاذ دكتور عبداللطيف بن محمد الحميد أستاذ التاريخ الذي سيقدم رؤى عميقة حول تاريخ الشفوي في المملكة.
وسيدير اللقاء علي الدريهم الذي سيتولى إدارة وتنسيق المسار الثقافي والأدب والتراث.
تستمر المسارات الثقافية كل أحد حيث يتولى إدارة مسار الإعلام والاتصال سعود الضحوك بينما يتولى محمد الحطيم إدارة المسار الرياضي وتدير منى الصامطي نوافذ نسائية.
وتدعو غرفة الخرج جميع المهتمين بالحضور والمشاركة في هذا اللقاء المميز الذي يهدف إلى إثراء النقاش حول تاريخ الشفوي في المملكة وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي وستكون فرصة رائعة للتواصل مع الأدباء والمفكرين والمساهمة في الحوار الثقافي.

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