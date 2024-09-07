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شرطة الرياض تقبض على سوداني اعتدى على زوجته ما أدى لوفاتها

9/7/2024 3:04:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن حادثة اعتداء ووفاة مقيمة، فإنه تم القبض على مقيم من الجنسية السودانية لاعتدائه على زوجته من الجنسية نفسها إثر خلاف بينهما ما أدى إلى وفاتها وجرى استكمال الإجراءات النظامية في الحادثة.

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