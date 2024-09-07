شرطة الرياض تقبض على سوداني اعتدى على زوجته ما أدى لوفاتها

شرطة الرياض تقبض على سوداني اعتدى على زوجته ما أدى لوفاتها
التاريخ
9/7/2024 3:04:06 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي
عن حادثة اعتداء ووفاة مقيمة، فإنه تم القبض على مقيم من الجنسية السودانية لاعتدائه على زوجته من الجنسية نفسها إثر خلاف بينهما ما أدى إلى وفاتها وجرى استكمال الإجراءات النظامية في الحادثة.
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