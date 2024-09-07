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الهيئة السعودية للمحامين تحصل على وسام امتثال الملكية الفكرية

9/7/2024 3:04:06 PM
(MENAFN- Al Watan) حصلت الهيئة السعودية للمحامين على وسام "امتثال الملكية الفكرية" الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك في الحفل السنوي لتكريم المجتازين لبرنامج " مسؤول احترام الملكية الفكرية".
ويعد البرنامج أحد مبادرات الهيئة السعودية للملكية الفكرية التي تهدف لتعزيز احترام الملكية الفكرية، من خلال تمكين وتدريب وتأهيل مختص من كل جهة، بالإضافة إلى تفعيل شراكة مستمرة بين الملكية الفكرية والجهات ذات العلاقة، إذ يتم من خلال هذه المبادرة رفع الامتثال بالأنظمة واللوائح، وإعداد سياسات خاصة بالملكية الفكرية ورفع الوعي بقيمتها واحترامها، بالإضافة إلى حماية أصول الملكية الفكرية في الجهات كافة.
وجاء تكريم عبدالعزيز الجفير مساعد الأمين العام ممثلاً للهيئة السعودية للمحامين نظير اهتمامها بالملكية الفكرية وعكسها على مستهدفات خطتها الإستراتيجية وتطبيقها؛ عبر إبرام الاتفاقيات اللازمة، ووضع الأسس القانونية للمحافظة على المخرجات والسياسات بما يتناسب مع التزامها بمعايير الملكية الفكرية وتطبيقها، بالإضافة إلى تأهيل كوادرها البشرية للتوعية في تعزيز نشر ثقافة احترام الملكية الفكرية.

وجرى اعتماد عبدالله المدني (مسؤول احترام الملكية الفكرية في مسار امتثال الملكية الفكرية) ممثلًا عن الهيئة.
يذكر أن مهام مسؤول احترام الملكية الفكرية تتمثل في العمل كمستشار ملكية فكرية، ووضع سياسات الملكية الفكرية لدى كل جهة، ومتابعة مستجدات الملكية الفكرية وتوعية العاملين، بالإضافة إلى مسؤولية التواصل للجهة التي يمثلها، كما سيكون المسؤول معنياً بعمل التقارير والاستبيانات الخاصة بالملكية الفكرية، والتأكد من التزام الجهة التي يمثلها بأنظمة وقوانين الملكية.

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