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تقسيمة مصغرة بتدريبات الصقور

9/7/2024 3:04:05 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع المنتخب السعودي من وتيرة تحضيراته في داليان الصينية، استعدادًا لملاقاة منتخب الصين، بعد غد، على إستاد داليان سويوان، لحساب الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأجريت، أمس، حصة تدريبية على مركز داليان الرياضي تحت إشراف المدير الفني، الإيطالي روبرتو مانشيني، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، كشفت الأشعة التي أجريت للاعب متعب الحربي وجود إصابة عضلية خفيفة في الساق، وحاجته لمواصلة برنامجه التأهيلي.

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