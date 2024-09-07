تقسيمة مصغرة بتدريبات الصقور

(MENAFN
- Al Watan)
رفع المنتخب السعودي من وتيرة تحضيراته في داليان الصينية، استعدادًا لملاقاة منتخب
الصين، بعد غد، على إستاد داليان سويوان، لحساب الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأجريت، أمس، حصة تدريبية على مركز داليان الرياضي
تحت إشراف المدير الفني، الإيطالي روبرتو مانشيني، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، كشفت الأشعة التي أجريت للاعب متعب الحربي وجود إصابة عضلية خفيفة في الساق، وحاجته لمواصلة برنامجه التأهيلي.
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