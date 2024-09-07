الرشيد تتوج أبطال الريشة

(MENAFN
- Al Watan)
توجت نائب رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مي الرشيد، الفائزين في بطولة المملكة لفئة الفريق الأول للرجال والسيدات والشباب والشابات، وحقق المركز الأول في فردي الرجال لاعب
الرياض مهد شيخ، وفي الزوجي نال الذهبية لاعبا الهلال نواف الغامدي وشامل موتامل، وعلى مستوى السيدات توجت بذهبية الفردي لاعبة الفيصلي أريال فلور، وفي الزوجي فاز بالمركز الأول لاعبتا الفيصلي هتون تركستاني وأريال فلور.
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