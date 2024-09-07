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الرشيد تتوج أبطال الريشة

9/7/2024 3:04:05 PM
(MENAFN- Al Watan) توجت نائب رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مي الرشيد، الفائزين في بطولة المملكة لفئة الفريق الأول للرجال والسيدات والشباب والشابات، وحقق المركز الأول في فردي الرجال لاعب الرياض مهد شيخ، وفي الزوجي نال الذهبية لاعبا الهلال نواف الغامدي وشامل موتامل، وعلى مستوى السيدات توجت بذهبية الفردي لاعبة الفيصلي أريال فلور، وفي الزوجي فاز بالمركز الأول لاعبتا الفيصلي هتون تركستاني وأريال فلور.

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