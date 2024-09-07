دورة تدريبية لبارالمبية السهام
التاريخ
9/7/2024 3:04:05 PM
(MENAFN
- Al Watan)
ينظم الاتحاد السعودي للسهام دورة تدريبية مقر نادي القادسية بالخبر، تختص في إعداد مدربين ولاعبين البارالمبية، وتستمر 3 أيام ويحاضر فيها عدد من المختصين.
وتقرر أن يكون انطلاق الدورة في الـ16 من سبتمبر الجاري، وخلال الفترة الصباحية، وتقدم الدورة باللغتين العربية والإنجليزية، وتستهدف المدربين واللاعبين الراغبين في تطوير مهاراتهم وامكانياتهم في لعبة السهام.
MENAFN07092024000089011017ID1108647746
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.