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دورة تدريبية لبارالمبية السهام

9/7/2024 3:04:05 PM
(MENAFN- Al Watan) ينظم الاتحاد السعودي للسهام دورة تدريبية مقر نادي القادسية بالخبر، تختص في إعداد مدربين ولاعبين البارالمبية، وتستمر 3 أيام ويحاضر فيها عدد من المختصين.
وتقرر أن يكون انطلاق الدورة في الـ16 من سبتمبر الجاري، وخلال الفترة الصباحية، وتقدم الدورة باللغتين العربية والإنجليزية، وتستهدف المدربين واللاعبين الراغبين في تطوير مهاراتهم وامكانياتهم في لعبة السهام.

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