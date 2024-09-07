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الهدى سوبر اليد

9/7/2024 3:04:05 PM
(MENAFN- Al Watan) توج الهدى بطلا لكأس السوبر السعودي لكرة اليد، عقب تغلبه على نظيره الخليج بضربات الـ7 أمتار ((ركلات الترجيح))، 35/38، بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 26/26، والتعادل 35/35 في الأوقات الإضافية الـ4، للمباراة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.
ويعد اللقب هو الأول للهدى، ليفتتح موسمه ببطولة قوية من أمام المسيطر على الألقاب السعودية في المواسم الأخيرة.

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