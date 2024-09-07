الهدى سوبر اليد

(MENAFN
- Al Watan)
توج الهدى بطلا لكأس السوبر السعودي لكرة اليد، عقب تغلبه على نظيره الخليج بضربات الـ7 أمتار ((ركلات الترجيح))، 35/38، بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 26/26، والتعادل 35/35 في الأوقات الإضافية الـ4، للمباراة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.
ويعد اللقب هو الأول للهدى، ليفتتح موسمه ببطولة قوية من أمام المسيطر على الألقاب السعودية في المواسم الأخيرة.
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