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تقرير الحربي يطمئن جيسوس

9/7/2024 3:04:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، خبرًا سارًا بشأن صفقته الجديدة التي أثارت جدلًا في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية، إذ ضم الهلال متعب الحربي قادمًا من الشباب، في أغلى صفقة سعودية في التاريخ، بعد أن كان على أعتاب الانضمام للنصر، لكن الحربي تعرض للإصابة في أول ظهور له بعد انتقاله إلى الهلال، خلال مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الإندونيسي الخميس الماضي.
وبحسب الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب، فإن إصابته عبارة عن إصابة عضلية في الساق يحتاج معها إلى مواصلة برنامج تأهيلي، وكانت تقارير سابقة زعمت أن الحربي قد يحتاج لنحو 5 أسابيع للعودة إلى الملاعب، وهو ما نفته الفحوصات الأخيرة.

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