تقرير الحربي يطمئن جيسوس

(MENAFN
- Al Watan)
تلقى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، خبرًا سارًا بشأن صفقته الجديدة التي أثارت جدلًا في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية، إذ ضم الهلال متعب الحربي قادمًا من الشباب، في أغلى صفقة
سعودية في التاريخ، بعد أن كان على أعتاب الانضمام للنصر، لكن الحربي تعرض للإصابة في أول ظهور له بعد انتقاله إلى الهلال، خلال مباراة
المنتخب السعودي ضد نظيره الإندونيسي الخميس الماضي.
وبحسب الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب، فإن إصابته عبارة عن إصابة عضلية في الساق يحتاج معها إلى مواصلة برنامج تأهيلي، وكانت تقارير سابقة زعمت أن الحربي قد يحتاج لنحو 5 أسابيع للعودة إلى الملاعب، وهو ما نفته الفحوصات الأخيرة.
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