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الخريف يبدأ زيارة رسمية إلى هونج كونج

9/7/2024 3:04:04 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، زيارة رسمية إلى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة بجمهورية الصين الشعبية، يبحث خلالها تعزيز التعاون الصناعي، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والفرص المتبادلة في الأتمتة والابتكار وحلول التكنولوجيا.
وتشمل زيارته إلى هونج كونج اجتماعًا مع مسؤولين في القسم الخاص بقطاع التجارة والصناعة، ومكتب الابتكار والتكنولوجيا والصناعة، والقسم الخاص بتطوير التجارة والاقتصاد ومركز التعاون البحثي العالمي (InnoHK)، كما يزور الخريف موانئ هتشيسون، ويعقد لقاءً مع اتحاد صناعات هونغ كونغ (FHKI)، فيما يجتمع مع المسؤولين في شركة (Cyberport) البارزة عالميًا في الحلول التكنولوجية المتقدمة، ومجموعة جونسون للكهرباء، وشركات تجارية وصناعية أخرى.

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