الخريف يبدأ زيارة رسمية إلى هونج كونج

(MENAFN
- Al Watan)
بدأ وزير
الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، زيارة رسمية إلى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة بجمهورية الصين الشعبية، يبحث خلالها تعزيز التعاون الصناعي، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والفرص المتبادلة في الأتمتة والابتكار وحلول التكنولوجيا.
وتشمل زيارته إلى هونج كونج اجتماعًا مع مسؤولين في القسم الخاص بقطاع التجارة والصناعة، ومكتب الابتكار والتكنولوجيا والصناعة، والقسم الخاص بتطوير التجارة والاقتصاد ومركز التعاون البحثي العالمي (InnoHK)، كما يزور الخريف موانئ هتشيسون، ويعقد لقاءً مع اتحاد صناعات
هونغ كونغ (FHKI)، فيما يجتمع مع المسؤولين في شركة (Cyberport) البارزة عالميًا في الحلول التكنولوجية المتقدمة، ومجموعة جونسون للكهرباء، وشركات تجارية وصناعية أخرى.
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