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هدف يخدم طالبي العمل بالعقيق

9/7/2024 3:04:03 PM
(MENAFN- Al Watan) يقدّم الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية ((هدف))، اليوم، خدماته المختلفة في محافظة العقيق بمنطقة الباحة، وذلك بوجود حافلة الفرع المتنقل المجهزة بالإمكانيات والخدمات اللازمة لخدمة عملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل، وذلك أمام مبنى المحافظة.
ويهدف الفرع المتنقل إلى إبراز المبادرات والبرامج التي يُنفذها في التمكين والتدريب والإرشاد المهني للباحثين والباحثات عن العمل، واستقبال الشباب طالبي العمل وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل، وعرض الوظائف المتوافرة لهم، بالإضافة إلى الدورات التدريبية والإرشاد المهني للشباب التي يقدمها الصندوق.

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