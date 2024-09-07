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تحت رعاية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُكرّم الفائزين بالجوائز الثقافية الوطنية

9/7/2024 3:04:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تستعد وزارة الثقافة لتنظيم الحفل الختامي للدورة الرابعة من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية بعد غد الاثنين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وذلك لتكريم روّاد القطاع الثقافي من المبدعات والمبدعين الذين حققوا التميّز في مختلف المسارات الثقافية.
وقال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إن "هذه الرعاية الكريمة تُمثّل جانباً من اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الثقافي وبدعم الإبداع والمبدعين من أبناء الوطن في التخصصات الثقافية كافة"، مؤكدًا أن وزارة الثقافة تعمل من خلال هذه المبادرة على تكريم أهم المنجزات الثقافية التي تُعزز من مكتسبات القطاع الثقافي وتُسهم في تعزيز أدواره التنموية والإبداعية.
وسيشهد الحفل الختامي، تكريم الفائزين بــ 16 جائزة ثقافية تغطي مختلف المسارات الإبداعية؛ وهي: جائزة شخصية العام الثقافية، وجائزة الثقافة للشباب، وجائزة التميّز الثقافي الدولي، وجائزة سيدات ورجال الأعمال، وجائزة المؤسسات الثقافية، وجائزة الأفلام، وجائزة الأزياء، وجائزة الموسيقى، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الأدب، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة فنون الطهي، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة.
وكانت وزارة الثقافة، قد أطلقت أعمال الدورة الرابعة من الجوائز الثقافية الوطنية في شهر فبراير الماضي، واستقبلت على مدى شهرين متتاليين ترشيحاتٍ للجوائز المخصصة للقطاعات الثقافية، ثم تبعتها مرحلة الفرز والتقييم والتحكيم للترشيحات عبر اللجان المختصة في المبادرة، ويمثّل الحفل الختامي تتويجًا للفائزين واحتفاءً بهم وسط حضور المثقفين والأدباء والشخصيات الاجتماعية.
وتُعد مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، التي تنفذها وزارة الثقافة تحت مظلة رؤية المملكة 2030. وتأتي المبادرة في إطار تقدير الوزارة للمنجزين من الأفراد والمؤسسات الثقافية، وقد شهدت في دوراتها الثلاث السابقة تكريم من أسهموا بفعالية في إثراء الثقافة وتنميتها بإبداعاتهم المتميزة على المستويين المحلي والدولي.

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