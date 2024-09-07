المنتخب السعودي يسعى للفوز على الصين لتفادي رقم سلبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
يتعين على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفوز على مضيفه الصيني، الثلاثاء المقبل، لكي يتفادى عدم تحقيق أي انتصار في ثلاث مباريات متتالية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، للمرة الأولى منذ 13 عاما.
ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية أنهى الأخضر الدور الثاني من التصفيات الحالية بالخسارة 1 / 2 أمام الأردن في الرياض، ثم تعادل 1/1 مع إندونيسيا على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثالثة.
وإذا فشل المنتخب السعودي في تحقيق الفوز على الصين، واكتفى بالتعادل أو الخسارة، فسيعود بالزمن إلى تصفيات كأس العالم 2014، التي شهدت آخر سلسلة لا فوز للمنتخب، لثلاث مباريات متتالية.
وبدأت تلك السلسلة بتعادل سلبي مع عمان خارج الحدود في أولى جولات الدور الثالث، وبعدها خسر على أرضه أمام أستراليا 1 / 3 في الدمام، ثم تعادل سلبيا مرة أخرى أمام تايلاند.
وجاءت اللقاءات الثلاثة خلال الفترة من 2 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر 2011.
وتوقفت هذه السلسلة بفوز على تايلاند بثلاثية نظيفة.
وفي النهاية عجز المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد، عن عبور ذلك الدور، الذي تأهل منه بطل ووصيف كل مجموعة، إلى المرحلة الحاسمة.
بعدها، لم يتعرض المنتخب السعودي لأكثر من تعثرين متتاليين في نسخة تصفيات واحدة بجميع أدوارها.
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