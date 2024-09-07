المنتخب السعودي يسعى للفوز على الصين لتفادي رقم سلبي

يتعين على المنتخب السعودي الأول الفوز على مضيفه الصيني، الثلاثاء المقبل، لكي يتفادى عدم تحقيق أي انتصار في ثلاث متتالية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، للمرة الأولى منذ 13 عاما.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية أنهى الأخضر الدور الثاني من التصفيات الحالية بالخسارة 1 / 2 أمام الأردن في الرياض، ثم تعادل 1/1 مع إندونيسيا على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثالثة.

وإذا فشل المنتخب السعودي في تحقيق الفوز على الصين، واكتفى بالتعادل أو الخسارة، فسيعود بالزمن إلى تصفيات كأس العالم 2014، التي شهدت آخر سلسلة لا فوز للمنتخب، لثلاث مباريات متتالية.

وبدأت تلك السلسلة بتعادل سلبي مع عمان خارج الحدود في أولى جولات الدور الثالث، وبعدها خسر على أرضه أمام أستراليا 1 / 3 في الدمام، ثم تعادل سلبيا مرة أخرى أمام تايلاند.

وجاءت اللقاءات الثلاثة خلال الفترة من 2 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر 2011.

وتوقفت هذه السلسلة بفوز على تايلاند بثلاثية نظيفة.

وفي النهاية عجز المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد، عن عبور ذلك الدور، الذي تأهل منه بطل ووصيف كل مجموعة، إلى المرحلة الحاسمة.

بعدها، لم يتعرض المنتخب السعودي لأكثر من تعثرين متتاليين في نسخة تصفيات واحدة بجميع أدوارها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز