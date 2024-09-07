فولر يرشح توماس مولر لمنصب المدير الرياضي بعد اعتزال كرة القدم

يرى رودي فولر مدير ألمانيا أن توماس مولر يتمتع بمواصفات تؤهله لمنصب المدير بعد الاعتزال.

وقال فولر لصحيفة بيلد الألمانية اليوم السبت "أتخيل توماس مولر مسؤولا في أي مكان، سواء في اتحاد أو ناد، فهو يتمتع بالذكاء والمودة التي تؤهله لأداء هذه المهمة".

واعتزل مولر دوليا لينهي مسيرته مع منتخب ألمانيا بعد انتهاء بطولة أمم أوروبا 2024 التي استضافتها بلاده، بينما يرتبط اللاعب البالغ من العمر 34 عاما بتعاقد مع ناديه بايرن ميونخ ينتهي في يونيو 2025.



وقال فولر "أحاول بشكل مستمر إقناع اللاعبين السابقين بالعمل كمدير أو مدرب، لكن هذه المناصب تتطلب الكثير من القوة، لذا يبقى قرارا شخصيا في نهاية المطاف".

وبسؤاله عن الخطوة الأفضل للاعبي كرة القدم بعد اعتزالهم هل البحث عن عمل جديد بشكل سريع أم أخذ قسط من الراحة، أجاب فولر "القرار يختلف من شخص لآخر، أتفهم بالطبع الرغبة في الحصول على راحة، ولكن أحيانا يجب عليك اغتنام الفرصة، لأن العروض لن تكون متوافرة طوال الوقت".

ولم يمنح رودي فولر الفائز مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 1990 نفسه فرصة للراحة بل عمل مديرا رياضيا بنادي باير ليفركوزن الألماني بعد اعتزاله كرة القدم في عام 1996.

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