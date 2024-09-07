عبدالله الشرقي يتوج الفائزين ببطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام

توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين الأوائل في اليوم الأول لبطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة، والتي تقام منافساتها في مركز دبي التجاري، برعاية مجلس دبي الرياضي، وإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، وتنظيم نادي بينوس في دبي.

شهد التتويج رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الدكتور روفائيل سانتوجا، ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي علي بن حيدر، والأمين العام محمد المري، ورئيس اللجنة المنظمة، أنيس بينوس، وعدد من القيادات الرياضية.

ونجح منتخب الإمارات علي ضاوي في الفوز بكأس بطل الأبطال لفئة الفيزيك، والميدالية الذهبية في فئة 176 سم، وفي باقي الفئات فاز اللاعب المصري عبد الرحمن محمد بفضية 176 سم، ونال البرونزية المقيم الإماراتي شام شي، وفي فئة الشباب فيزيك فاز المصري علي محمد أحمد بالذهبية، ونال الفضية المقيم الإماراتي عبدالله فيصل.

وفي فئة 173 سم فاز اللاعب تقي رضائي بالذهبية، وفاز المقيم الإماراتي اليجا توكباه بالفضية، وحصد السوري أحمد يونس البرونزية، وفي فئة أطول من 176 سم فاز بالذهبية شاهين مولائي، وحصد الفضية المقيم الإماراتي محمد أحمد عبد الجليل، ونال البرونزية العماني فهد محمود الفوري.

من جهته أكد اللاعب علي ضاوي سعادته للفوز بالكأس والذهبية، موضحاً أنها المرة 11، التي يفوز بها بكأس بطل الأبطال خلال مسيرته الرياضية، موضحاً أن بطولة بينوس الدولية يشارك بها عدد كبير من نجوم العالم، مما جعل المنافسات تظهر بصورة قوية، وأهدى ضاوي الإنجاز إلى الأسرة الرياضية الإماراتية، والى المدير الفني للمنتخب الوطني، زويد سالمين، ومدربه الماسّ موسى البلوشي، وأسرة نادي بينوس الرياضي.

وفي مصارعة الذراعين فاز اللاعب الإماراتي عبدالله الشراري بذهبية الوزن المفتوح لفئة أصحاب الهمم، بعد فوزه على الكويتي خالد العوضي.

بدوره أوضح محمد العكيدي، منظم البطولة أن منافسات اللياقة البدنية شهدت دعماً كبيراً منذ أن تم اعتمادها إحدى رياضات اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، من خلال تنظيم العديد من البطولات في الفجيرة ودبي، والمشاركة في بطولات عالمية، ونتقدم بالشكر إلى بينوس كلاسيك لفسح المجال بتنظيم هذه البطولة خلال المهرجان، الذي يشهد مشاركة كبيرة لهذه الرياضات، وحضور مميز لقيادتها وعشاقها.

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