محرز ينضم إلى آيت نوري وعمورة خارج تشكيلة الجزائر أمام ليبيريا

أعلن الجزائر اليوم السبت غياب رياض محرز وحسام عوار عن مواجهة ليبيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وقال المنتخب في بيان "لن يتمكن اللاعبان حسام عوار ورياض محرز من المشاركة في المباراة المقبلة للمنتخب الوطني ضد ليبيريا، المقررة يوم الثلاثاء المقبل في مونروفيا، وذلك لأسباب طبية".

ورغم أن البيان لم يكشف عن تفاصيل، فإن وسائل إعلام محلية قالت إن محرز نجم الأهلي السعودي تعرض لإصابة في القدم خلال التدريبات.

وكان محرز قد شارك مع المنتخب لأول، مرة منذ نهائيات كأس الأمم الإفريقية الماضية، في الفوز 2-صفر على غينيا الاستوائية يوم الخميس في مستهل مشوار الفريقين في تصفيات البطولة القارية التي تقام في المغرب رغم إهدار لاعب مانشستر سيتي السابق ركلة جزاء.

وكان الاتحاد الجزائري قد أعلن غياب الثنائي ريان آيت نوري ومحمد الأمين عمورة عن مباراة ليبيريا، المقررة في العاشر من الشهر الجاري بسبب الإصابة.

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