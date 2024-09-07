العين إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بثلاثية في كلباء

صعد فريق العين إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على ضيفه كلباء مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في إياب الدور التمهيدي من المسابقة، ليفوز العين بمجموع المباراتين 6-3، وتقدم كلباء بالهدف الأول عن طريق ياسر حسن، في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني سجل أهداف العين كل من ماتياس سيغوفيا في الدقيقة 52، والبديل محمد عوض الله في الدقيقة 76، وسيكو بابا في الدقيقة 90+ 5.وسيواجه العين في الدور المقبل المتأهل من الجزيرة والبطائح.



قدم الفريقان شوطاً أول متوسط المستوى ندرت فيه الفرص من الجانبين مع سيطرة ميدانية واضحة للعين الذي تناقل لاعبوه الكرة في الوسط وبالأطراف وقادوا هجمات عدة في محاولة لتعديل النتيجة بعد تخلفهم بهدف ولكن من دون نجاعة هجومية، وهو الأمر الذي جعل مهمة كلباء سهلة في إفساد المحاولات العيناوية، وبالمقابل لم تخلُ هجمات النمور المرتدة من خطورة وكادوا في أكثر من مناسبة يسجلون مرة أخرى في مرمى الحارس بوسندة الذي أبعد أكثر من تسديدة لينتهي الشوط الأول بتقدم كلباء بهدف نظيف.

في الشوط الثاني ومنذ البداية اندفع لاعبو العين للهجوم بحثاً عن هدف التعادل وتصدى الحارس المنذري لتسديدة قوية من سيكوبابا بعد مرور دقيقة واحدة من هذا الشوط، وواصل العين ضغطه الهجومي حتى نجح في إدراك التعادل عن سيغوفيا، ومرة أخرى تألق حارس كلباء في إنقاذ مرماه، لكن البديل محمد عوض الله سجل الهدف الثاني للعين بعد دخوله بخمس دقائق، وألغت تقنية الفيديو هدفاً ثالثاً للعين سجله البديل خالد البلوشي بعد أن ثبت ملامسة الكرة ليده قبل التسجيل، قبل أن يسجل سيكوبابا، ثالث أهداف العين في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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