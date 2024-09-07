النصر يتخطى العروبة بصعوبة ويبلغ ربع نهائي كاس مصرف أبوظبي الاسلامي

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهل النصر إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعدما تغلب بصعوبة على العروبة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الإياب التي جمعتهما، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، افتتح حامد الجابري التسجيل للعروبة في الدقيقة 53 وعادل علي مبخوت للنصر في الدقيقة 64 واختطف المدافع غلوبير ليما هدفاً ثانياً قاتلاً في الدقيقة 90 + 7، ويلتقي العميد في الدور المقبل مع المتأهل من مباراة شباب الأهلي وعجمان المقررة غداً.
بدأ النصر مباراته ضد العروبة مهاجماً في محاولة لتسجيل هدف مبكر، لكنه اصطدم بفريق منظم من الناحية الدفاعية، ولم تشكل جميع محاولات العميد تهديداً واضحاً للعروبة الذي اعتمد على الهجمات المرتدة بقيادة مهاجمه الإيراني محمد رضا.
ومع مرور الوقت تحسن مستوى المباراة وأتيحت بعض الفرص للفريقين أبرزها للعروبة في الدقيقة 23 عن طريق محمد رضا ورد النصر من تسديدة قوية من قدمي السنغالي موسى نداي قبل أن يقود المغربي عادل تاعرابت هجمة سريعة وينفرد بحارس المرمى جمال السراح لكن الأخير تألق في التصدي للكرة في الدقيقة 39.
وجاء الشوط الثاني سريعاً ومفتوحاً، وسجل النصر هدفاً أولاً بواسطة تاعرابت ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 50 ثم نجح العروبة في التسجيل بواسطة البديل حامد الجابري بعد أن توغل وسط الدفاع وأسكن الكرة بسهولة في شباك عبدالله التميمي في الدقيقة 53 ونزل العميد بثقله إلى الهجوم وتمكن من إدراك التعادل عن طريق علي مبخوت بعد تمريرة من موسى نداي في الدقيقة 64، وفرض النصر سيطرة واضحة على مجريات المباراة إلا أنه انتظر حتى الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع لإضافة الهدف الثاني وحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي. وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين 17 أغسطس الماضي.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN07092024000110011019ID1108647726
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.