النصر يتخطى العروبة بصعوبة ويبلغ ربع نهائي كاس مصرف أبوظبي الاسلامي

تأهل النصر إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعدما تغلب بصعوبة على العروبة بهدفين مقابل هدف واحد في الإياب التي جمعتهما، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، افتتح حامد الجابري التسجيل للعروبة في الدقيقة 53 وعادل علي مبخوت للنصر في الدقيقة 64 واختطف المدافع غلوبير ليما هدفاً ثانياً قاتلاً في الدقيقة 90 + 7، ويلتقي العميد في الدور المقبل مع المتأهل من مباراة شباب الأهلي وعجمان المقررة غداً.

بدأ النصر مباراته ضد العروبة مهاجماً في محاولة لتسجيل هدف مبكر، لكنه اصطدم بفريق منظم من الناحية الدفاعية، ولم تشكل جميع محاولات العميد تهديداً واضحاً للعروبة الذي اعتمد على الهجمات المرتدة بقيادة مهاجمه الإيراني محمد رضا.

ومع مرور الوقت تحسن مستوى المباراة وأتيحت بعض الفرص للفريقين أبرزها للعروبة في الدقيقة 23 عن طريق محمد رضا ورد النصر من تسديدة قوية من قدمي السنغالي موسى نداي قبل أن يقود المغربي عادل تاعرابت هجمة سريعة وينفرد بحارس المرمى جمال السراح لكن الأخير تألق في التصدي للكرة في الدقيقة 39.

وجاء الشوط الثاني سريعاً ومفتوحاً، وسجل النصر هدفاً أولاً بواسطة تاعرابت ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 50 ثم نجح العروبة في التسجيل بواسطة البديل حامد الجابري بعد أن توغل وسط الدفاع وأسكن الكرة بسهولة في شباك عبدالله التميمي في الدقيقة 53 ونزل العميد بثقله إلى الهجوم وتمكن من إدراك التعادل عن طريق علي مبخوت بعد تمريرة من موسى نداي في الدقيقة 64، وفرض النصر سيطرة واضحة على مجريات المباراة إلا أنه انتظر حتى الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع لإضافة الهدف الثاني وحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي. وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين 17 أغسطس الماضي.

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