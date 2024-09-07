مريم الزيودي ومحمد خميس يحققان المركز الرابع في القوى والأثقال في بارالمبية باريس

حقق الثنائي مريم الزيودي ومحمد خميس، لاعبا منتخبا الإمارات لألعاب القوى ورفع الأثقال، المركز الرابع، في منافساتهما بدورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024" التي تختتم فعالياتها غداً الأحد بإقامة الحفل الختامي في "ستاد دي فرانس" بعد 12 يوماً من المنافسات، في حين تصل البعثة إلى العاصمة أبوظبي مساء بعد غد الأثنين.

ففي ألعاب القوى، أحتلت مريم الزيودي المركز الرابع في نهائي مسابقة دفع الجلة فئة (F40) للسيدات، التي أقيمت على "ستاد دي فرانس"، بعدما حققت رقما جديداً لها قدره 8.62 متر، بفارق 4 سنتيمتر أقل من صاحبة المركز الثالث التونسية رجاء الجبالي التي حققت 8.66 متر، ونالت الميدالية البرونزية.

وفازت بالميدالية الذهبية والمركز الأول الهولندية لارا بارس، التي حققت رقما بارالمبياً جديداً قدره 9.10 متر، فيما نالت الفضية البولندية ريناتا سيلفينسكا، التي حققت 9.00 متر.

وفي رفع الأثقال، التي شارك فيها البطل المخضرم محمد خميس، بمنافسات نهائي وزن 88 كجم فئة (PO)، حل أيضا في المركز الرابع بعدما نجح في رفع وزن 210 كجم، بفارق 4 كجم أقل عن الأوكراني يوري بابانيتس الذي اقتنص المركز الثالث بعدما رفع وزن 214 كجم، في حين لم يوفق خميس في محاولتين متتاليتين لرفع وزن 215 كجم.

وفاز بالمركز الأول الصيني بانبان يان بعدما رفع وزن 242 كجم، محققا رقما بارالمبياً جديداً وحصد الميدالية الذهبية، في حين نال المصري محمد صبحي المركز الثاني بعدما رفع وزن 224 كجم، ليحصد الميدالية الفضية.

وكانت مريم الظنحاني، لاعب الجودو، قد خسرت في دور الـ16 لوزن 70 كجم، فئة (J1) أمام الأذربيجانية خطيره إيزميافا 1-10 في المباراة التي أقيمت على صالة "شامب دي مار أرينا".

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