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جماهير أيرلندا تثبت أنها لم تغفر لرايس وغريليش

9/7/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استهدف مشجعو منتخب أيرلندا المحتجون لاعبي منتخب إنجلترا ديكلان رايس وجاك غريليش خلال مباراة في دوري الأمم الأوروبية السبت.

مثل اللاعبان أيرلندا سابقا، وتعرضا لصيحات الاستهجان داخل ملعب أفيفا.

حملت إحدى اللافتات صورتي رايس وغريليش إلى جانب عبارة تقول: "عاد الثعبانان".

افتتح رايس التسجيل لإنجلترا في الدقيقة 11 لكنه لم يحتفل.

شارك رايس في ثلاث مباريات مع أيرلندا قبل أن يختار تمثيل إنجلترا، حيث أصبح لاعبا أساسيا في الفريق كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا.
لعب غريليش لصالح أيرلندا على مستوى الشباب ثم اختار متابعة مسيرته مع إنجلترا.

ولد اللاعبان في إنجلترا لكن يحق لهما تمثيل أيرلندا.
كما مثل لي كارسلي، المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا، أيرلندا كلاعب حيث شارك في 40 مباراة مع المنتخب الأول.
ولد كارسلي أيضا في إنجلترا.

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