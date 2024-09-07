جماهير أيرلندا تثبت أنها لم تغفر لرايس وغريليش

(MENAFN
- Al-Bayan)
استهدف مشجعو منتخب أيرلندا المحتجون لاعبي منتخب إنجلترا ديكلان رايس وجاك غريليش خلال مباراة في دوري الأمم الأوروبية السبت.
مثل اللاعبان أيرلندا سابقا، وتعرضا لصيحات الاستهجان داخل ملعب أفيفا.
حملت إحدى اللافتات صورتي رايس وغريليش إلى جانب عبارة تقول: "عاد الثعبانان".
افتتح رايس التسجيل لإنجلترا في الدقيقة 11 لكنه لم يحتفل.
شارك رايس في ثلاث مباريات مع أيرلندا قبل أن يختار تمثيل إنجلترا، حيث أصبح لاعبا أساسيا في الفريق كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا.
لعب غريليش لصالح أيرلندا على مستوى الشباب ثم اختار متابعة مسيرته مع إنجلترا.
ولد اللاعبان في إنجلترا لكن يحق لهما تمثيل أيرلندا.
كما مثل لي كارسلي، المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا، أيرلندا كلاعب حيث شارك في 40 مباراة مع المنتخب الأول.
ولد كارسلي أيضا في إنجلترا.
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