فرسان الإمارات يحصدون وصافة بطولة العالم للقدرة

حصد فرسان الإمارات وصافة بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم التي أقيمت في ميادين مونبازير جنوب غربي فرنسا بمشاركة 118 فارساً وفارسة يمثلون 39 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وشهد فعاليات البطولة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة وعدد من الشخصيات الرياضية والمسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية.

واحتفظ الفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي البحريني بلقب المونديال بعد إحرازه المركز الأول على صهوة الجواد «أفيريست لا ماجوري» مسجلاً زمناً قدره 8.32.00 ساعات، لينال ذهبية منافسات الفردي للمرة الثانية على التوالي بعد نيله لقب النسخة الماضية في قرية بوذيب بالإمارات 2023.

وأحرز الفارس سعيد أحمد جابر الحربي من فريق الإمارات فضية فئة الفردي على صهوة «كاسلبار كدبارا» بعد إنهاء السباق بزمن بلغ 8.32.51 ساعات.

وحققت الفارسة الفرنسية ميلودي الميدالية البرونزية على صهوة «دي جاليما» مسجلة زمناً قدره 8.46.47 ساعات تليها في المركز الرابع مواطنتها فيرجينا على صهوة «تشام دي لا بالايد» مسجلة زمناً قدره 8.47.08 ساعات.

واحتل وصيف النسخة الماضية وبطل النسخة 2021 في إيطاليا من فريق الإمارات الفارس سالم حمد ملهوف المركز الخامس على صهوة «هدير» مسجلاً زمناً قدره 8.47.11 ساعات.

وضم منتخبنا في المونديال 5 فرسان، وهم: سالم حمد ملهوف، سعيد أحمد جابر الحربي، سعيد أحمد راشد الشامسي، سيف أحمد المزروعي وزايد محمد عتيق المهيري.

تحديات

ولم تخلُ البطولة من التحديات بسبب الأجواء المناخية الصعبة التي صاحبت انطلاقة السباق بسبب هطول الأمطار بغزارة، وخاصة في ظل رسم مسارات صعبة لخط السير من الدولة المستضيفة فرنسا حيث تميز خط سير السباق بوجود العديد من المنحنيات إضافة إلى المنحدرات والمرتفعات المفاجئة مما أدى إلى زيادة الوحل والطين في بعض محطات السباق وشكل صعوبة أمام الفرسان.

مراحل السباق

وطارد فرسان الإمارات الصدارة من المرحلة الأولى للسباق بعد أن تزعم المرحلة الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة «مبهر»، وضمت قائمة الثلاثة الأوائل للمرحلة وصيف النسخة الماضية للمونديال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي البحريني الذي احتل المركز الثالث في المرحلة الأولى بينما جاء فارسنا سعيد الحربي في المركز السابع على صهوة «كاسلبار كادبرا» يليه زايد المهيري في المركز الثامن على صهوة «الشميمي» وسالم ملهوف في المركز التاسع على صهوة «هدير» وسيف المزروعي على صهوة ماجيك غلين تورك في المركز الثاني عشر.

ولم يتغير المشهد كثيراً في المرحلة الثانية بعد أن شهدت لعبة الكراسي الموسيقية في المراكز تصدر فارسنا سعيد الحربي للمرحلة يليه سعيد الشامسي وقفز سيف المزروعي إلى المركز السابع واحتل زايد المهيري المركز العاشر وحل سالم ملهوف في المركز الثاني عشر.

وحافظ فرسان الإمارات على موقعهم ضمن المراكز العشرة الأولى في المراحل الثالثة والرابعة والخامسة قبل أن ينطلق الثلاثي سعيد الحربي وسيف المزروعي وسالم ملهوف إلى المرحلة السادسة والأخيرة التي بلغت مسافتها 27 كلم.

تتويج

وتقام صباح اليوم الأحد في ميادين مونبازير التي احتضنت فعاليات البطولة، مراسم تتويج الفرسان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى إضافة إلى المنتخبات الفائزة في منافسات الفرق.

وتجاوزت حالات الانسحاب في البطولة نحو 50 حالة بسبب عدم اجتياز الفحص الطبي الذي يعقب انتهاء كل مرحلة بسبب إصابة الخيل بالإجهاد أو العرج أو تجاوز عدد نبضات القلب، أو بناء على رغبة الفارس في عدم استكمال السباق.





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