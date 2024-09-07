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سي.آي.إيه: تقديم مقترح أكثر تفصيلاً لوقف إطلاق النار بغزة خلال أيام

9/7/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) أن مقترحا أكثر تفصيلا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة سيقدم في غضون أيام.

وبيرنز أيضا هو كبير المفاوضين الأمريكيين الذين يسعون إلى إنهاء حرب غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة
(حماس).

وجاء تصريح بيرنز خلال فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز في لندن اليوم السبت بمشاركة ريتشارد مور رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (إم.آي 6)، وهي المرة الأولى التي يظهران فيها معا بشكل علني.

وبعد مرور 11 شهرا منذ اندلاع الحرب في غزة، يعمل بيرنز ممثلا عن الولايات المتحدة مع قطر ومصر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وذكر بيرنز أن العمل جار على "نصوص وصياغات مبتكرة" للتوصل إلى مقترح يرضي الطرفين.

وأضاف "سنجعل هذا مقترحا أكثر تفصيلا، وآمل أن يكون ذلك في الأيام القليلة المقبلة، ثم سنرى".

وتابع أن المسألة تتعلق بالإرادة السياسية وأنه يأمل أن يدرك زعماء كلا الطرفين أن "الوقت حان أخيرا لاتخاذ بعض الخيارات الصعبة وتقديم بعض التنازلات العسيرة".

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